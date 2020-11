Wolfsburger Geschichten: Plauderabschied für den Käfer

Als der Käfer Fünfzig wurde, musste einfach gefeiert werden. Diesmal mit 500 geladenen Gästen, mit viel Geplauder, lockeren Sprüchen und manch lustigen Gags. Man war ja im Großzelt vor dem Automuseum unter sich. Dabei auch in kugeliger Schönheit der „original 38er, ein ganz fabelhafter Jahrgang“, scherzte VW-Chef Carl H. Hahn.

Die dreistündige Plauderstunde täuschte nicht darüber hinweg, dass hier der Abgesang auf die Käferzeit mitgefeiert wurde. Gleichsam für die alte Käferstadt eine traurige, wenn auch historische Stunde. So recht mochten viele Käferfreunde damals gar nicht ans Käferende denken. Hahns Vorgänger hatte noch gemeint, ein „Ende ist noch nicht abzusehen“.

Plötzlich ließ sich eine Käfertür nicht mehr öffnen

Nun verewigten sich die Werks- und Stadtpioniere, der Ministerpräsident, der Oberbürgermeister und der Betriebsratsvorsitzende sowie einige Ehrengäste per Autogramm auf der Haube eines Europa-Käfers. Das gute Geburtstagsstück indes, vorher noch flott poliert, wurde von der Moderatorin Barbara Dieckmann auf die Bühne gefahren. Oh Schreck, sie konnte nicht mehr die Käfertür öffnen! Kraftvolle Hilfe kam von außen.

Ob das Eingeschlossensein im Käfer nicht eine gewisse symbolische Bedeutung gehabt haben soll, schrieben wir damals. Man weiß es bis heute nicht, da vielleicht für den Nachfolger Golf, in noch größeren Stückzahlen produziert, irgendwann auch eine Abschiedsfeier ansteht. Vielleicht nach der neunten Version...

Käfer wurde vermarktet

1985 waren die rede-, schlag- und erzählfreudigen Käferpioniere am Mikrofon. Wir denken schmunzelnd an die anwesenden Ivan Hirst, Ferry Porsche, Kales, Kabisch, Kaes, Otto, Nebelung, an Prälat Holling. Alt-OB Bork, Ehlers und andere. Da hätte man glatt ein lustiges und geschichtsträchtiges Magazin herausgeben können. Nur im Werksarchiv wird manches Feierstück, so ist zu vermuten, aufbewahrt sein.

Wie uns ja auch das vermarktete Käferidol vom Ei, übers T-Shirt bis zum Bierdeckel erhalten ist; eine unermessliche Modellsammlung. Sie reicht bis in unsere Neuzeit: der Chronist dieser Zeilen übernahm schließlich den Text auf einen USB-Stick in Käferform, mit Brezelfenster, schwarz und Schiebedach, versteht sich.