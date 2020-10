Coronainfektionen an Grundschule Fallersleben und Oberschule Wolfsburg

An der Oberschule in Westhagen hat sich ein Verdachtsfall bestätigt. 60 Schülerinnen und Schüler müssen nun bis zum 11. November zu Hause bleiben.

Aufgrund von vereinzelten Coronainfektionen an der Grundschule Fallersleben bleibt die Schule vorsorglich am Montag, 2. November, und Dienstag, 3. November, geschlossen. Das teilte die Stadt Wolfsburg am Freitagabend mit. Betroffen seien zwei Lehrkräfte. Zudem standen zwei Schüler*innen in direkten Kontakt zu einer infizierten Person im familiären Umfeld und sind daher als sogenannte Kontaktpersonen der 1. Kategorie getestet worden.

60 Schüler und Schülerinnen bleiben zu Hause Das Gesundheitsamt prüft laut Stadt derzeit die Kontaktketten der infizierten Personen und legt dann fest, ob und welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind. Die Eltern der Schüler*innen an der Grundschule Fallersleben werden von der Schulleitung über die Situation informiert. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

An der Oberschule Wolfsburg in Westhagen hat sich ebenfalls ein Verdachtsfall bestätigt, der aufgrund der möglichen Kontakte innerhalb des Jahrgangs dazu führt, dass für alle rund 60 Schüler*innen des betroffenen Jahrgangs bis einschließlich 11. November an der Schule kein Unterricht stattfinden kann. Sie werden ebenso wie die dort in der fraglichen Zeit eingesetzten acht Lehrkräfte entsprechend der Testempfehlungen des Robert- Koch-Instituts getestet. Auch hier hat die Schulleitung die betroffenen Personen am Freitag informiert. Drei Coronafälle vor den Herbstferien Vor den Herbstferien hatte es drei bestätigte Fälle einer Covid-19-Erkrankung gegeben. Die betroffenen Schulen (Leonardo da Vinci Grund- und Gesamtschule, Grundschule Fallersleben und Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule) konnten durch die Organisation von Kohorten (möglichst unveränderte Gruppen, zum Beispiel alle Klassen eines Schuljahrgangs) und die vorsorgliche Quarantäne von betroffenen Kontaktpersonen weitere Infektionen verhindern. Zudem gab es bis zu den Herbstferien nach Angaben der Verwaltung mehr als 20 Verdachtsfälle an mehreren Schulstandorten. Diese bestätigten sich nicht. Alle Tests fielen negativ aus.