Ein Spaziergang in das alte Heiligendorf

Der Lehrer, der Ende des 19. Jahrhunderts in Heiligendorf unterrichtete, dürfte ein schwer gestresster Mann gewesen sein. Musste er doch nicht nur den Kindern das Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen, sondern auch in der Kirche Orgel spielen, die Kirche reinigen, das Taufwasser besorgen, Leichenzüge begleiten, die Turmuhr aufziehen, bei Feuergefahr Sturm läuten und allerhand andere kirchliche Dienste versehen.

Historische Schwarz-Weiß-Fotos, anschauliche Texte: So wie die Informationstafel vor der alten Schule sind fast alle Geschichtsschilder in Heiligendorf gestaltet. Foto: Stephanie giesecke

„Ich weiß gar nicht, wie der noch zum Unterrichten gekommen ist“, wundert sich Martina Weinert. Die Vorsitzende des Kulturvereins Heiligendorf stieß in einer alten Schulchronik auf die To-do-Liste der Lehrer. Sie hat die Aufgaben fein säuberlich auf der historischen Infotafel aufgelistet, die der Verein vor der alten Schule im Steinweg aufgestellt hat.

Sechs Tafeln hat der Kulturverein Heiligendorf aufgestellt

Wer diese Tafel studiert, wird in eine andere Zeit katapultiert. Schwarz-Weiß-Fotos zeigen Mädchen, die mit ihren braven Zöpfen, Schürzen und weißen Strümpfen wie Käthe-Kruse-Puppen aussehen, das elegante Steingebäude, das alle anderen Häuser in der Umgebung überragte, und eine Gruppe, die zur Einweihung im Jahre 1868 etwas steif davor Aufstellung nahm.

Seit 2013 hat der Kulturverein sechs solcher Tafeln aufgestellt. Das älteste Schild steht auf dem

Mit dem Pferdewagen holte die Heiligendorfer Molkerei die Milchkannen vor den Häusern ab. Tagsüber wurde gebuttert. Foto: Chronik "Geschichte und Geschichten" / Kulturverein Heiligendorf

ehemaligen Schulhof vor dem Gedenkstein an die Befreiungskriege und erinnert daran, was für ein aufregendes Ereignis es war, als er hundert Jahre zuvor auf diese heutige Rasenfläche kam.

Heiligendorfer kramen in ihren Fotoalben

Der Text gibt wieder, was Helene Müller, 1913 acht Jahre alt, als alte Frau für die Heiligendorfer Chronik niederschrieb: Dass der große Findling am Lütjer Forstberg gefunden wurde und sein Transport langwierig und mühsam war. „Sechs Pferde mussten das Gefährt ziehen. Wir Kinder liefen nebenher, denn niemand wollte sich dieses Erlebnis entgehen lassen.“ So war das also, bevor es Indoor-Spielplätze und Serien namens „Paw Patrol“ und „Peppa Wutz“ gab.

Der Kulturverein will mit der stetig wachsenden Anzahl an Fotoschildern seine Arbeit sichtbar und die Dorfgeschichte für jüngere Heiligendorfer und Neuzugezogene erlebbar machen. „Das kommt bei den Heiligendorfern gut an“, freut sich die Pressewartin Ute Lange. Viele Gebäudeeigentümer und alteingesessene Heiligendorfer machen begeistert mit, wenn sie darum gebeten werden: Sie kramen in ihren Erinnerungen, durchforsten ihre Fotoalben und alte Unterlagen.

Heiligendorfer Landwirt wanderte nach Südamerika aus

So wartet die Infotafel vor der alten Molkerei in der Barnstorfer Straße nicht nur mit einer Aufnahme der Milchanlieferung per Pferdewagen auf, sondern auch mit einer technischen Skizze des Dampfkessels. Und vor der alten Schmiede im Steinweg steht eine Tafel, die neben einem Bild des bis 1968 laufenden Betriebes auch die benachbarte, bis 1982 geöffnete Tankstelle zeigt. Die Schmiede entstand übrigens, nachdem der einstige Hofeigentümer, ein Landwirt, 1884 nach Südamerika auswanderte.

Vor zwei Jahren brachte der Kulturverein Heiligendorf die Infotafel an der alten Schmiede von Ulrich und Elfriede Kniest (Zweiter und Dritte von links) an. Links: Martina Weinert Foto: Darius Simka / regios24 (Archiv)

Diejenige, die fleißig in der Dorfgeschichte gräbt und bei der alle Recherche-Fäden zusammenlaufen, stammt nicht aus dem Ort. Die Eltern Flüchtlinge aus Schlesien und Pommern, das Dorf ihrer Kindheit für den Tagebau abgerissen, war Martina Weinert eher eine Heimatlose, als sie vor 45 Jahre nach Heiligendorf zog. „Hier hatte ich das Gefühl, bleiben zu wollen und mir etwas aufbauen zu können“, erinnert sie sich.

Im Steinweg stand Heiligendorfs erstes Telefon

Nachdem im Sommer neue Tafeln an der ersten Poststelle im Steinweg (ebenfalls Standort von Heiligendorfs erstem Telefon!) und am Sitz des Reitenden Försters in der Neuen Straße aufgestellt wurden, hat sie schon neue Schilder-Projekte. Weinert will Zeitzeugenberichte sammeln über die Entstehung der Siedlung Wendeberg mit ihren riesigen Grundstückszuschnitten. Die kamen zustande, weil hier Flüchtlinge eine neue Heimat fanden und mit Stall und Gemüseanbau Selbstversorgung betrieben.

Die Geschichte des Deutschen Hauses reizt Weinert ebenfalls, und auch der Gografensitz – eine besondere Herausforderung. Denn die Dokumente zur Tätigkeit des Beamten und Richters lagerten in Fallersleben. Dort aber ist laut Weinert im Zweiten Weltkrieg Vieles verloren gegangen.