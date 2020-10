„Große Ohnmacht und Riesen-Wut“ bei Wolfsburgs Gastronomen

Gerade war es noch um Sperrstunde und Alkoholverbot am späteren Abend gegangen – und nun das: Die Entscheidung zum zweiten bundesweiten Lockdown ab 2. November hat viele Gastronomen eiskalt erwischt. „Wir hätten mit einer Sperrstunde und einem beschränkten Alkoholverbot leben können“, sagt Melanie Perricone, Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbands Wolfsburg-Helmstedt. „Aber eine komplette Schließung ist für uns die Voll-Katastrophe.“

Gastronomen haben viel Geld in Hygiene investiert

Klar, dass seit Bekanntgabe der politischen Entscheidung am Mittwoch das Telefon nicht stillsteht bei der Kreisvorsitzenden des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands. „Bei den Mitgliedern gibt es Fragen über Fragen. Es herrscht eine große Ohnmacht und Riesen-Wut“, fasst Perricone die Stimmung zusammen. Sie selbst muss für die ab Montag geltende Schließung Vorkehrungen treffen für die von ihr geführten Häuser „Lindenhof“ und „wildfrisch Gutsküche“.

„Wir haben alle Hygienekonzepte gemacht, haben viel Geld in Trennscheiben und Lüftungsanlagen investiert, die ja von der Bundesregierung empfohlen wurden. Alles, damit sich unsere Gäste sicher fühlen. Uns fehlt die Begründung, warum wir wieder schließen müssen“, beklagt die Dehoga-Chefin.

Dehoga-Vorsitzende rechnet nun mit mehr privaten Treffen

Die Gastronomin verdeutlicht: „Wir arbeiten alle mit Maske. Und es stehen überall volle Desinfektionsmittelspender an den Eingängen. Nun werden sich die Leute verstärkt zu Hause treffen – aber da serviert keiner mit Maske, und da steht auch nicht überall Desinfektionsmittel. Es gab ja bisher schon viele illegale Partys. Dafür wird unsere Branche nun bestraft. Warum wurde da nicht schärfer kontrolliert?“

„Nach dem ersten Shutdown waren fast alle Reserven aufgebraucht“, sagt die Gastronomin. Um die neue Not der Betreiber von Restaurants, Kneipen, Bars, Hotels & Co. zu mildern, drängt sie, dass die Bundeshilfen – von denen noch gar nicht klar sei, wo sie beantragt werden – zügig fließen: „Es muss extrem schnell gehen, denn in vier Wochen müssen wieder Gehälter und Pachten gezahlt werden.“

Viel frische Ware droht zu verderben

Viele wollen versuchen, den Außer-Haus-Verkauf wiederzubeleben, weiß Perricone. Zumal sonst viel frische Ware verderbe. „Im November finden ja zum Beispiel noch Konfirmationen statt. Diese Feiern müssen jetzt abgesagt werden.“

Die Unsicherheit der Mitglieder sei groß. Einige hätten schon gefragt, was mit den versprochenen 75 Prozent vom Umsatz im Vergleichsmonat November 2019 für Unternehmen mit maximal 50 Mitarbeitern sei, wenn man da beispielsweise wegen Renovierung geschlossen hatte – oder der Betrieb da noch gar nicht existierte.

Auch IHK fordert schnelle Umsetzung der zugesagten Hilfen

Auch die Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg fordert eine schnelle Umsetzung der zugesagten Hilfen. Der Teil-Lockdown treffe die Gastronomie hart. „Viele Unternehmen stehen mit dem Rücken an der Wand. Bei rund 60 Prozent der Unternehmen sind die Liquidität und die Rücklagen stark angegriffen oder aufgebraucht“, konstatiert Kammer-Präsident Andreas Kirschenmann.

