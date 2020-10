Badeland Wolfsburg: Sport und Wellengang in Zeiten von Corona

Die Stadt baute das Badeland neu auf, als es zur Jahrtausendwende abbrannte. Noch größer als das alte, diesmal mit 50 Meter Sportbecken. Und setzte einen privaten Betreiber ein - die GMF, die das Bad im Allerpark bis heute betreibt. Die Gesellschaft für das Marketing von Freizeitanlagen mit Hauptsitz in München führt das Badeland in privater Regie. Allerdings haben Politik und Verwaltung die Gestaltungshoheit bei Eintrittspreisen und Öffnungszeiten.

Ein sensibles Händchen ist dabei gefragt – Bäder sind bekanntlich immer ein Politikum, Wolfsburg will zudem weiter wachsen, und für 130.000 Einwohner, wie die Stadt es sich wünscht, wäre es dann weiterhin das einzige größere Hallenbad. Die zwei kleineren Bäder Sandkamp und Heiligendorf fallen kaum ins Gewicht.

Zentralisierung lautete in den

90er Jahren die Parole in der Diskussion der Wolfsburger Schwimmlandschaft. Teilweise gegen erhebliche Proteste wurden das Hallenbad am Schachtweg und die Traglufthalle am Laagberg geschlossen. Das Badeland wurde sogar olympiatauglich gebaut. Es gibt zehn 50-Meter-Bahnen, die zudem halbiert werden können. Kurzbahnmeisterschaften werden ausgetragen.

Einzelbesuch für zwei Stunden kostet 7,80 Euro

Derzeit wird ein umfassendes Hygiene- und Abstandskonzept umgesetzt. Corona erfordert komplettes Umdenken. Eingecheckt wird per elektronischem Abfragesystem. Ist im Zeitfenster die Teilnehmerzahl erreicht, muss ein anderes gewählt werden. Zudem ist der Einzelbesuch nicht ganz billig. 7,80 Euro sind für zwei Stunden zu zahlen, für die Kurzschwimmer hat die Stadt, die ja wie erwähnt, die Lufthoheit über die Tarife hat, eine 37-Euro-Karte eingerichtet, die jeweils einen Monat gilt. Die Bahnen sind zudem doppelt so breit geleint wie üblich – Abstand halten ist in Corona-Zeiten auch im Wasser die Devise.

Wolfsburgs begeisterte Schwimmer kann dies alles überwiegend nicht schrecken. Man ist bereit, finanzielle und räumliche Zugeständnisse zu machen. Hauptsache, man muss auf die liebste Nebenbeschäftigung nicht verzichten.

Wie es in Zeiten klammer städtischer Kassen grundsätzlich bei steigenden Bevölkerungszahlen mit der Schwimmbadlandschaft weitergeht, ist derzeit völlig offen.

Hoffnung, dass Sauna bald öffnet

Eine gute Nachricht, oder besser gesagt, Aussicht hat Badleiter Uwe Winter ganz aktuell noch für alle Sauna-Freunde auf Lager. Wenn sich die Infektionszahlen nicht dramatisch in der Region verschlechtern, könnte die Sauna-Landschaft am 1. November öffnen. Also: Daumen drücken und Abstand halten!

