Schuhgeschäft Peter Kaiser zieht ins Wolfsburger Outlet-Center

Im Designer Outlet in Wolfsburg hat sich einiges getan In den vergangenen Wochen und Monaten. Mitte Oktober öffnete der Süßwarenspezialist Storck eine Filiale. Bereits seit dem Frühjahr sind der Sonnenbrillenladen Sunglas Hut sowie die Modegeschäfte Only und Petrol Industries vertreten, im August zog Lacoste nach. Die nächste Neueröffnung steht bereits kurz bevor.

Elegant, klassisch, sexy

Ab dem 12. November bietet Peter Kaiser im neuen Bauabschnitt hochwertige Damenschuhe an. Die 1838 gegründete Firma aus dem rheinland-pfälzischen Pirmasens ist die älteste unter den heute noch existierenden Schuhfabriken in Deutschland. „Elegant, klassisch und sexy“, seien die Damenschuhe heißt es auf der Firmenhomepage. Und „Made in Germany ist unser Qualitätsversprechen.“ Centermanager Michael Ernst sagt. „Wir freuen uns sehr auf die Eröffnung.“

L’Osteria investiert 1,8 Millionen Euro

Das gilt auch für nächste Neueröffnung. Die Restaurantkette L’Osteria will im Januar 2021 nach drei Monaten Bauzeit ihre Kunden mit Pizza, Pasta und mehr verwöhnen. Joint-Venture-Partner Jan Hausen sieht in der Eröffnung der L’Osteria Wolfsburg, der ersten Filiale in einem Outlet, ein Mutmacher-Projekt für die ganze Branche. „Eine Investition von rund 1,8 Millionen Euro ist in der jetzigen Phase ein durchaus gewagter Impuls“, sagt Hausen. Corona-bedingt haben zuletzt auch einige Marken das Outlet verlassen. „Von der Krise bleibt niemand verschont“, meint Ernst. Aber nach wie vor ziehe es starke Marken in das DOW.