Wolfsburgs Oberbürgermeister ist jetzt elektrisch unterwegs

Am Donnerstag übernahm Oberbürgermeister Klaus Mohrs in der Autostadt sein neues Dienstfahrzeug – einen vollelektrischen Volkswagen ID.3 1st Edition Max. Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt, und Francesco Forte, Leiter Kundenmanagement der Marke Volkswagen PKW, übergaben die Fahrzeugschlüssel für das erste voll-elektrische Mitglied der ID. Familie, wie die Autostadt mitteilt.

Klaus Mohrs: „Als Wolfsburger Oberbürgermeister ist es für mich selbstverständlich, Elektromobilität zu unterstützen. Ich wollte schon immer ein reines E-Auto als Dienstwagen. Deshalb habe ich mich jetzt für den Volkswagen ID.3 entschieden. Ich erhoffe mir, dass der ID.3 als Symbol für Innovation, Dynamik und Drang nach Weiterentwicklung ein ebenso würdiger Botschafter für Wolfsburg wird, wie es der Golf seit Jahrzehnten ist.“

„Mit der Abholung seines ID.3 gehört nun auch Klaus Mohrs zu den First Movern, die ihr bilanziell CO 2 -neutral produziertes Fahrzeug auch CO 2 -neutral hier in der Autostadt ausgeliefert bekommen. Neben dem Volkswagen-Konzern bekennt sich damit auch die Stadt Wolfsburg zur emissionsfreien Mobilität. Das macht uns sehr stolz“, sagte Roland Clement. Und Holger B. Santel, Leiter Vertrieb & Marketing Deutschland der Marke Volkswagen PKW, ergänzte: „Wir freuen uns sehr, dass sich der Oberbürgermeister für einen ID.3 entschieden hat. Wir könnten uns für Wolfsburg keinen besseren Botschafter für E-Mobilität wünschen. Der ID.3 überzeugt in puncto Umweltfreundlichkeit, mit Fahrspaß, digitalen Innovationen und sorgenfreien Reichweiten bis zu 550 Kilometer.“

CO2-Emissionen werden – soweit möglich – unmittelbar bei Volkswagen vermieden und reduziert. CO 2 -Emissionen, die bei Volkswagen und während der An- und Abreise nicht vermieden werden, werden durchzertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

