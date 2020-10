Corona: Sind Wolfsburgs Schulen gut genug vorbereitet?

Ein paar Tage dürfen Niedersachsens Schüler ihre Ferien noch genießen. Am Montag beginnt wieder der Unterricht. Dann vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Coronazahlen im Vergleich zum Sommer. In Wolfsburg bewegen sich diese zum Glück derzeit auf einem recht niedrigen Niveau. Doch sind Wolfsburgs Schulen gut genug auf eine mögliche zweite Corona-Welle vorbereitet? Nachfolgend ein Überblick, worauf sich die Schülerinnen und Schüler nach den Ferien einstellen müssen.

Wie viele Coronafälle gab es an Wolfsburger Schulen?

Seit Schulbeginn bis zu den Herbstferien gab es drei bestätigte Fälle einer Covid-19-Erkrankung. Die betroffenen Schulen (Leonardo da Vinci Grund- und Gesamtschule, Grundschule Fallersleben und Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule) konnten durch die Organisation von Kohorten (möglichst unveränderte Gruppen, zum Beispiel alle Klassen eines Schuljahrgangs) und die vorsorgliche Quarantäne von betroffenen Kontaktpersonen weitere Infektionen verhindern. Zudem gab es nach Angaben der Verwaltung mehr als 20 Verdachtsfälle an mehreren Schulstandorten. Diese bestätigten sich nicht. Alle Tests fielen negativ aus.

Muss mein Kind im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen?

Die niedersächsische Corona-Verordnung sieht eine dreistufige Anpassung der Maßnahmen an das Infektionsgeschehen vor. Derzeit befinden sich die Schulen im Szenario A, dem eingeschränkten Regelbetrieb. Um einen weitgehend normalen Unterricht gewährleisten zu können, gelten folgenden Regeln: Kohorten-Prinzip, zusätzliche Hygienemaßnahmen, Masken nur in den Bereichen, in denen ein Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. „Derzeit müssen die Schüler im Unterricht keine Maske tragen, solange das örtliche Infektionsgeschehen es zulässt“, sagt Christiane Groth von der Stadtpressestelle. Sollte es in Wolfsburg zu deutlich erhöhten Infektionszahlen kommen und das Gesundheitsamt feststellen, dass das regionale Infektionsgeschehen einen eingeschränkten Regelbetrieb nicht mehr zulässt, wird in Szenario B gewechselt. Dies sieht eine Kombination aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause vor.

Gibt es genug Hygienemittel?

Mit Schuljahresbeginn wurden etwa 1500 Liter Seife, 220 Kartons (je 5000 Blatt) Handtuchpapier und 1500 Liter Desinfektionsmittel an die Schulen verteilt. Die Einrichtungen erhielten im September einen Zuschuss der Stadt, um Seife und Handtuchpapier eigenständig beschaffen zu können. Desinfektionsmittel werden weiterhin zentral zur Verfügung gestellt. „In den Schulen sind alle notwendigen Hygienematerialien in ausreichender Menge vorhanden“, betont Groth.

Bekommt mein Kind ein warmes Mittagessen?

In allen Ganztagsgrundschulen gibt es seit Beginn des Schuljahres eine Warmverpflegung. Aus hygienischen Gründen werden in den Grundschulen weiterhin keine Schüsselgerichte angeboten. An den weiterführenden Schulen wird nach den Herbstferien anhand eines individuell abgestimmten und genehmigten Hygienekonzepts mittags eine Warmverpflegung angeboten. Dafür nutzen die Schüler das ihnen bekannte Vorbestellsystem. „An zwei weiterführenden Schulen laufen noch Abstimmungsgespräche, so dass dort die Warmverpflegung zum späteren Zeitpunkt startet“, berichtet Pressereferentin Groth. Zusätzlich zu den warmen Speisen können Schüler der weiterführenden Schulen die Angebote der Kioske und der Verpflegungsautomaten nutzen.

Bildungsdezernentin Iris Bothe zeigte sich erfreut, dass die nach den Sommerferien angebotenen Lunchtüten „der absolute Renner“ wurden. Mehr als 1000 Stück seien verkauft worden. Die Stadt werde die Lunchtüten fest ins Angebot übernehmen, auch wenn Corona eines Tages nicht mehr das beherrschende Thema ist, kündigte Bothe an. Schüler können auf Vorbestellung eine Lunchtüte bestehend beispielsweise aus einem belegten Vollkornbrötchen, einem Getränk, saisonalem Obst und einem täglich wechselnden Snack (zum Beispiel Joghurt oder Müsliriegel) für 4 Euro erwerben.

Friert mein Kind im Klassenzimmer?

In den Sommermonaten standen in vielen Schulen die Fenster weit auf. Im Herbst und Winter ist das dauerhaft nicht möglich. Durch fünfminütiges Stoßlüften alle 20 Minuten soll dafür gesorgt werden, dass ein Luftaustausch im Klassenraum stattfindet. Grund: Das Coronavirus kann auch über Aerosole, also über kleinste Partikel in der Luft, verteilt werden. Gesundheitsdezernentin Monika Müller meint dazu: „Natürlich wird es erstmal kalt. Deshalb ist es wichtig, dass Schüler und Lehrer entsprechende Kleidung mitbringen.“ Dann lasse es sich auch in der kalten Jahreszeit im Klassenzimmer gut aushalten. Eine Decke mitzunehmen, kann im Zweifel also auch nicht schaden.

Wie läuft es in den Schulbussen?

Im öffentlichen Personennahverkehr lässt sich der Mindestabstand oft nur schwerlich einhalten. Zum Schutz vor möglichen Infektionen gilt daher in den Bussen eine generelle Maskenpflicht. „Bislang lief das sehr gut“, lobt Stadträtin Müller. Sie hoffe, dass die Regeln über die Herbstferien nicht vergessen wurden. Also: „Abstand halten soweit es geht und Maske tragen. Dann müssen auch keine zusätzlichen Busse fahren“, meint Müller. Zudem sei es älteren Kindern auch durchaus zuzumuten, mal zur Schule zu laufen oder mit dem Fahrrad zu fahren.

Wann darf mein Kind nach einer Erkrankung wieder in die Schule?

Erkältung, Grippe oder ein Magen-Darm-Infekt – im Herbst und Winter sind Kinder häufiger krank als im Sommer. Das Landesgesundheitsamt empfiehlt, Kinder erst nach 48 Stunden ohne Symptome wieder zur Schule zu schicken. Stadträtin Bothe appelliert an die Eltern, sich daran zu halten. „Es geht um das Kindeswohl und darum, andere vor Ansteckungskrankheiten zu schützen.“ Gesundheitsdezernentin Müller bittet die Eltern, im Krankheitsfall zunächst den Haus- oder Kinderarzt zu kontaktieren und nicht direkt beim Gesundheitsamt anzurufen.

