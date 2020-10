Eine Wolfsburger Kindertagesstätte musste wegen eines Coronafalls den Krippenbetrieb einstellen. Betroffen ist das Städtische Kinder- und Familienzentrum am Ring in Westhagen.

An der Kita im Stralsunder Ring informierte am Dienstag ein Aushang über die Ausnahmesituation. „In unserem Haus ist ein positiver Fall von Covid-19 aufgetreten“, stand über der Klingel. Das Gesundheitsamt sei informiert, der Krippenbetrieb mindestens bis zum 19. Oktober eingestellt. Für die Kindergartenkinder gehe nach aktuellem Stand keine Gefahr aus.

Wolfsburger Krippenkinder und Erzieher wurden auf Corona getestet

In der Kita am Ring werden in je drei Krippen- und Kindergartengruppen bis zu 113 Jungen und Mädchen im Alter zwischen einem und sechs Jahren betreut. Nach Angaben der Stadt Wolfsburg, dem Einrichtungsträger, war am Montag ein Coronafall unter den Mitarbeitern aufgetreten. „Die Krippe wurde daraufhin umgehend geschlossen. Der räumlich getrennte Kindergarten blieb und bleibt in Betrieb“, berichtet Pressereferentin Monia Meier auf Anfrage. Die Geschwister der Krippenkinder wurden ebenso unter Quarantäne gestellt wie die Krippenkinder selbst und ihre Betreuer.

Wolfsburgs Gesundheitsdezernentin Monika Müller erklärte am späten Nachmittag, die Kinder und Mitarbeiter des Krippenbereichs sowie Geschwisterkinder seien alle negativ auf Corona getestet worden. Sie sprach von „vorsichtiger Entwarnung“. Von 56 Kindern und Erwachsenen wurden Abstriche genommen.

Bislang gingen Corona-Infektionen an Kitas und Schulen glimpflich aus

Es ist nicht der erste Coronafall an einer Wolfsburger Kita oder Schule. So war im September eine erste Klasse der Leonardo-da-Vinci-Grundschule in der Teichbreite kurz nach dem Schuljahresbeginn unter Quarantäne gestellt worden. Dort war nach einer Einschulungsveranstaltung ein Kind positiv auf Corona getestet worden. Das Geschwisterkind besuchte die Martin-Luther-Kindertagesstätte, auch dort musste eine Gruppe zu Hause bleiben. Zu Ansteckungen kam es nicht, ebenso wenig wie nach einem Covid-Fall an der Grundschule Fallersleben.

Schon länger zurück liegt ein Coronafall an der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule. Dort war ein Mädchen vor den Sommerferien trotz Coronainfektion zum Unterricht gekommen. Fünf Mitschüler konnten im Nachgang nicht an den Abschlussprüfungen teilnehmen. Auch mehrere Lehrer mussten sich auf Corona testen lassen.

Stadt Wolfsburg meldet sieben Neuinfektionen

Am Dienstag, 13. Oktober, meldete die Stadt Wolfsburg sieben Neuinfektionen. In den vergangenen sieben Tagen registrierte die Kommune damit 15 Covid-19-Fälle.