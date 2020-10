Schunter erhält künstlichen Altarm bei Hattorf

So sah es im Herbst 2018 nach der fatalen Fällaktion im Schuntertal aus.

Hattorf/Heiligendorf. 2020 wird es aber nicht mehr klappen mit dem Biotop als eine Art Wiedergutmachung am bloßgestellten Greifvogel-Horst. Die Kosten fallen höher aus.

Ziemlich genau zwei Jahre ist es her, dass dieser Vorgang Naturschützer, Bürger und Politiker aufschreckte: Infolge einer regelrechten Pannen-Serie bei der Stadtverwaltung passierte im Schuntertal zwischen Hattorf und Heiligendorf ein irreparabler Umweltfrevel – ein großer Greifvogelhorst wurde bei Baumfällungen bloßgestellt und so als Brutbaum unbrauchbar. Nun soll in dem sensiblen Gebiet ein Biotop entstehen: als künstlicher Schunter-Arm.

Künstlicher Altarm am freigestellten Greifvogelhorst Im März hatte Stadtförster Dirk Schäfer im Ortsrat präsentiert, was er für die Schunteraue mit Der Baum mit diesem großen Greifvogelhorst entging vor zwei Jahren knapp der Fällung. Als Brutstätte ist er durch das Bloßstellen aber unbrauchbar geworden. Foto: Helge Landmann / regios24 (Archiv) Naturschützern, der Unteren Naturschutzbehörde und dem Schunterverband ausgetüftelt hat. Anhand einer Grafik hatte er die Bausteine für das Biotop erläutert. Es soll parallel zur Schunter ein mäandrierender Altarm entstehen – und zwar genau dort, wo vor zwei Jahren rund um der Baum mit dem Horst großflächig gefällt worden war. Der künstliche Flussarm soll keinen direkten Schunter-Anschluss erhalten; nur bei Hochwasser soll auf natürliche Weise eine Verbindung zum regulären Flusslauf entstehen. In der Schunter sollen Kieselsteine positioniert werden, um mit solchen Sohlrauschen die Gewässerstruktur aufzuwerten. Ein Teil des Gebiets soll sich selbst überlassen werden Im nahen Waldstück sollen zwei kleinere Tümpel mit flachen Inseln als Kranich-Brutbiotop geschaffen werden. Auf dem östlichen Teil der Fläche sollen Schwarzpappeln gepflanzt werden, während eine Habitatbaum-Gruppe aus alten Hybridpappeln erhalten wird. Der Westteil des Gebiets soll sich selbst überlassen werden. So weit die Theorie. Der Stadtförster schätzte damals, dass das Projekt im Sommer realisiert werden könnte, die Kosten taxierte er grob auf 50.000 bis 60.000 Euro. Es wird doppelt so teuer wie zunächst grob geschätzt Im Juli hakte der Ortsrat nach. Zu ihrer September-Sitzung erfuhren die Politiker nun: Mit der Projekt- Diese Grafik zeigt die geplanten Maßnahmen und die Lage an der Schunter. Foto: Jürgen Runo / Quelle: Stadt Wolfsburg Realisierung wird es 2020 nichts mehr werden! Als Grund werden aufwendige Planungs- und Genehmigungsverfahren genannt. Die vorbereitenden Arbeiten seien grundsätzlich abgeschlossen, berichtete die Stadt. Aktuell laufe die Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde zur Anerkennung der geplanten Kompensationsmaßnahmen. Aber: „Die notwendige Genehmigung der Unteren Wasserbehörde ist avisiert, jedoch noch nicht beantragt“, hieß es. „Daher kann zu den zeitlichen Abfolgen derzeit keine verbindliche Aussage erfolgen“, berichtete Stadt-Sprecher Ralf Schmidt auf Nachfrage. Klar ist aber schon, dass es etwa doppelt so teuer werden wird wie zunächst vorsichtig geschätzt. Schmidt: „Die Gesamtkosten sind vorbehaltlich der endgültigen Planung mit mehr als 110.000 Euro kalkuliert. Ein Finanzierungsanteil der Bingo-Stiftung war mit 15.000 Euro veranschlagt.“ Ein weiterer Teil der Kosten soll gegenfinanziert werden, indem einige Arbeiten als Kompensation anerkannt werden. Bodenaushub soll Landschaftsbild der Schunteraue nicht stören Immerhin: Auf Hattorfer Gebiet ist auf einem Acker eine Fläche zum Deponieren des Bodenaushubs und Bepflanzen mit Sträuchern gefunden. An der Schunter sollen die Erdmassen nämlich nicht abgelagert werden – um das landschaftstypische Relief der Schunteraue nicht zu verändern und den Hochwasserablauf nicht zu beeinflussen. Lesen Sie auch: Stadtforst plant künstlichen Altarm im Schuntertal bei Hattorf vom 5.3.2020 Greifvogelhorst-Störung in Hattorf bleibt ohne Strafe vom 20.12.2019

