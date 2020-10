Wölfe-Camp begeistert den Wolfsburger Nachwuchs

Zum zweiten Mal in Folge fand kürzlich das Maximilian-Arnold-Wölfe-Camp für krebskranke Kinder und deren Familien statt. Das Projekt setzen Wölfe-Urgestein Arnold und der VfL gemeinsam mit dem Haus am Bernsteinsee und der José-Carreras-Leukämie-Stiftung um. Die Freude, dass das Camp trotz Corona-Pandemie umgesetzt werden konnte, war auf allen Seiten groß.

Ein Wermutstropfen blieb jedoch: Der Schirmherr musste aufgrund einer Corona-Erkrankung im Wölfe-Team auf einen Besuch verzichten. Als kleinen Ausgleich sendete Arnold eine Videobotschaft sowie unterschriebene Trikots für alle Camp-Teilnehmer.

Kicken am Bernsteinsee und Arena-Führung in Wolfsburg

Die Kinder erwartete ein buntes Programm. Die kleinen Kämpfer erkundeten bei einer Schnitzeljagd das Gelände am Bernsteinsee und kickten auf dem Fußballplatz, den Arnold mit Kollegen vom VfL beim „Gemeinsam bewegen-Tag“ vor zwei Jahren angelegt hatten. Zudem fand ein Ausflug in die heiligen Hallen der Grün-Weißen statt: Eine Arenaführung, ein Besuch der VfL-Fußball-Welt und ein Mittagessen im Vip-Bereich der Arena sorgten für unvergessliche Momente. Das Wölfe-Camp, da sind sich alle sicher, soll möglichst bald in die nächste Runde gehen. Bereits im April soll es soweit sein.

red