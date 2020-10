Wolfsburg. Jasmin Werner und Thomas Grosse spielen Oboen, begleitet von Markus Manderscheid an der Orgel beim Konzert in der Christuskirche.

Musik-Trio hat in Wolfsburg hohen Anspruch an Interpretationen

Herausforderungen sind zu erwarten, wenn Kirchenkreiskantor Markus Manderscheid an den Orgeln, der großen voluminösen wie auch dem kleinen, mobilen Harmonium in der Christuskirche spielt. Er ist anspruchsvoll. Das gilt für die Werke wie für die Interpretationen, aber auch für die Musiker. Am Sonntagabend waren es die Oboisten Thomas Grosse und Jasmin Werner. Das ist mehr als eine Reminiszenz an Instrumentalistinnen, das ist auch die Verbindung von einem erfahrenen, in vielen Auftritten gereiften Grosse und einer jungen, noch vor fünf Jahren im Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ ausgezeichneten, heute 21-jährigen Werner. Das Publikum war also gespannt.

Und Matthias Klingebiel, von dem Jasmin Werner an der städtischen Musikschule das Oboen-Spiel erlernte, war indirekt dabei: als Arrangeur, unter anderem in Bruno Coulais’ Stücken aus „Les Choristes“, der weltberühmten Filmmusik von „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ (2004). Da spielte Werner ihr Instrument heller, durchdringender, höher; während Grosse die tiefen, breiten, aber durchaus samt klingenden Töne übernahm, beide begleitet von Manderscheid an der zurückhaltend gespielten. großen Orgel. Bei zwei Stücken schwiegen die Oboen Zuvor noch, in der Triosonate F-Dur (1730) von Joseph Bodin de Boismortier faszinierten die beiden Oboisten mit dem Gleichklang ihrer Instrumente in dieser gefälligen Komposition. Zweimal schwiegen die beiden Blasinstrumente, dann nutzte Manderscheid die Chance, solo Bachs Fuga c-moll (BWM 574) und, eine Rarität, zwei der „Sechs Stücke in kanonischer Form“, op. 56, für das Pedalklavier von Robert Schumann solo zu interpretieren. Zum Abschluss, wie schon im März 2019, ein Tango von Astor Piazzolla. Diesmal „Libertango“ (1974), eine oft gecoverte Freiheitsmelodie, bewegend, melancholisch, rhythmisch, dynamisch. Tosender Beifall.