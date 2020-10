Ärger um Kosten für Verschwenkung der L290 in Reislingen

Beschlossene Sache ist die Verschwenkung der Landesstraße 290 seit geraumer Zeit schon. Doch wer zahlt die Kosten, um den Knoten an der Sandkrugstraße langfristig aufzulösen? Zu diesem Thema gab es eine Kenntnisgabe für den Ortsrat Neuhaus/Reislingen. „Und die hat uns ziemlich verärgert“, berichtet Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs.

Grund dafür ist folgende Passage in der Kenntnisgabe der Stadtverwaltung: Nach schriftlicher Mitteilung des zuständigen Ministeriums für Wirtschaft sei für den Bau des neuen Teilstücks der Landesstraße unter Baulast des Landes und der gleichzeitigen Herabstufung des alten Abschnitts eine finanzielle Beteiligung der Landesbehörde nicht mehr möglich, da das Land den Neubau von Landesstraßen aus finanziellen Gründen bereits vor Jahrzehnten eingestellt habe, heißt es da. „Das ist für uns unverständlich“, betont Friedrichs, schließlich hätte man das vorher wissen können. „Nun entstehen neue Kosten, weil man neu planen muss.“

Ortsrat lehnt vorgeschlagene Verkehrsführung der Stadt an ehemaliger Nudelfabrik ab

Mehrheitlich abgelehnt hatte der Ortsrat im vergangenen Jahr die Linienführung der Alternativen Grünen Route, die zwischen dem Windberg und dem Baugebiet Hellwinkel hindurch führen sollte. Nun war die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens für den Bauabschnitt Nord der Route von der Reislinger Straße bis zum Baugebiet Steimker Gärten Thema.

Was das Gremium bewegt: Nun wird das Areal der ehemaligen Nudelfabrik bebaut. Die Frage aus dem Ortsrat: Können die Bewohner nach dem gewünschten Plan aus der Parkgarage kommend auf beide Richtungen der Sandkrugstraße einbiegen? „Laut Stadtverwaltung ist das wohl nur in Richtung Innenstadt möglich“, erklärt Friedrichs. Das Ergebnis: Nun lehnt der Ortsrat die Linienführung einstimmig ab. „Das ist so untragbar“, lässt Friedrichs verlauten.