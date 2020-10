Wolfsburg AG: Wendelin Göbel wird Vorstandssprecher

Wolfsburg. Göbel tritt die Nachfolge von Dr. Frank Fabian an, der im Zuge seiner Ruhestandsregelung aus der Volkswagen AG ausscheiden wird.

Künftig führt Wendelin Göbel als neuer Sprecher des Vorstands die Wolfsburg AG. Der Aufsichtsrat des Unternehmens berief ihn in seiner Sitzung am Mittwoch zum 1. November in das Amt, wie die Wolfsburg AG mitteilt.

Göbel tritt die Nachfolge von Dr. Frank Fabian an, der im Zuge seiner Ruhestandsregelung aus der Volkswagen AG ausscheiden wird. Bereits zum 1. Oktober ist Oliver Syring aus dem Vorstand ausgeschieden.

Der Aufsichtsrat hieß Wendelin Göbel willkommen und dankte den scheidenden Vorstandsmitgliedern Dr. Frank Fabian und Oliver Syring für ihre langjährige engagierte Arbeit. Dr. Frank Fabian wird künftig als Anwalt unter anderem pro bono für soziale Projekte tätig sein. Oliver Syring übernimmt die Leitung der Lean-Akademie bei der Volkswagen-Group-Academy.

red