6000 Wohnungen wollte Oberbürgermeister Klaus Mohrs bei seinem Amtsantritt bis 2020 schaffen. Gelungen ist es ihm nicht. Ende 2019 waren rund 2500 Wohnungen fertiggestellt, in diesem Jahr werden laut städtischer Prognose rund 800 hinzukommen.

„Ich habe es als schmerzlich erlebt, wie langsam wir ins Laufen gekommen sind“, sagte Mohrs am Dienstag dem Strategieausschuss. Drei, vier Jahre lang habe beinahe Stillstand geherrscht, und es sei nur in homöopathischen Dosen gebaut worden.

Die Mieten haben sich in Wolfsburg stabilisiert

Entstanden sind bislang vor allem kleinere Projekte in bestehenden Wohnvierteln. Erst 2016 begann die Erschließung eines großen neuen Quartiers, der Hellwinkel-Terrassen. 2017 folgte die Erschließung der Steimker Gärten. Nun geht es mit dem 3000-Einheiten-Gebiet Sonnenkamp los. Das Ziel, die Einwohnerzahl massiv zu steigern, ließ sich so nicht erreichen. 123.000 Einwohner hatte Wolfsburg 2012, heute sind es etwa 2500 mehr, und immer noch pendeln Zehntausende täglich zur Arbeit ein.

Derweil hat sich der Preis von Eigentumswohnungen verdoppelt. Für ein Haus in Wolfsburg zahlen Käufer heute etwa 60 Prozent mehr als vor acht Jahren. Stabilisiert haben sich zuletzt die Mieten: Während der Quadratmeterpreis, den private Vermieter in Inseraten aufriefen, von 2012 bis 2015 von durchschnittlich 6 auf 9,50 Euro hochschnellte, sank er in den darauffolgenden drei Jahren auf 8,80 Euro.

6000 Menschen warten noch auf eine Wohnung in Wolfsburg

Die Mieten der drei Wohnungsgesellschaften stiegen seit 2012 sehr moderat. 2018 musste sich ein Neumieter bei Neuland, Volkswagen Immobilien und Allertal im Schnitt auf 6,80 Euro kalt pro Quadratmeter einstellen. Die drei Großen hatten im September noch 6000 Wohnungssuchende auf ihren Wartelisten. Ebenso viele Menschen warten laut kommunaler Statistik auf ein Baugrundstück. „Es besteht weiterhin eine Nachfrage“, bilanziert der Leiter des Referats für Strategische Planung, Marcel Hilbig. „Wohnbauentwicklung ist eine Daueraufgabe.“

Die städtische Neuland hat in fünf Jahren 440 Wohnungen fertiggestellt, 900 weitere lässt sie bis 2026 folgen. Geschäftsführer Hans-Dieter Brand berichtete dem Ausschuss, die Vermarktung hochpreisiger Wohnungen dauere inzwischen etwas länger. Das sei gut für die Kunden, die wieder eine Wahl hätten. Aber man müsse es auch bedenken, wenn nun schnell viele Wohnungen auf den Markt kämen.

Der Linke sieht zu viel hochpreisige Wohnungen

Bastian Zimmermann (Die Linke) verstand dies als Indiz dafür, dass zu viel hochpreisiger Wohnraum entsteht. Eine Schlussfolgerung, die Brand, als „nicht ganz korrekt“ bezeichnete: „Im Neubau haben wir gerade ein oder zwei Wohnungen frei.“

VWI baut 550 Wohnungen. Die höheren Mieten in den Neubauten seien den Baukosten geschuldet, erklärte Geschäftsführer Meno Requardt. Allerdings zögen auch Mieter aus Alt- in Neubauten um, so dass ihre Nachfolger günstige Wohnungen finden.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende hat schon mehr Wohnungsbau gesehen

CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Kassel hat sich ein Jahr vor der Kommunalwahl aus dem Groko-Modus verabschiedet. Er stellte den 2500 in Klaus Mohrs’ Amtszeit geschaffenen Einheiten 4000 gegenüber, die durch das in den 90er-Jahren gestartete Sofortprogramm Neues Wohnen entstanden seien, und wunderte sich, wie in den kommenden Jahren jeweils rund 1000 Wohnungen fertiggestellt werden sollen, wenn es bislang rund 300 waren.

