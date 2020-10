Auszeichnung für sehr altes Haus in der Fallersleber Altstadt

In der Tradition der Sandsteinwappen-Verleihung war es ein Novum: Erstmals haben Bürger entschieden, wer die Auszeichnung des Heimat- und Verkehrsvereins für die vorbildliche Sanierung eines alten Fallersleber Gebäudes erhält. Die Wahl fiel diesmal auf ein jahrhundertealtes Fachwerkhaus, das laut der „Fallersleber Häuserchronik“ in der Zeit um 1600 erstmals erwähnt wurde.

So genau wusste in der Runde am Dienstagabend keiner, ob das schmucke Haus ganz oder in Teilen so schon im 17. Jahrhundert in der Fallersleber Altstadt existierte, oder ob es einst an der Stelle eines früheren Gebäudes wieder aufgebaut wurde.

Haus war einst „Schuhwaaren-Lager Wilhelm Hillendahl“

Klar ist aber: Um 1900 hatte das Haus in den Grundzügen bereits sein heutiges Erscheinungsbild – wenngleich die Fachwerk-Ausmauerungen damals noch nicht verputzt waren und es im Erdgeschoss noch Fensterläden gab. Jörg Hoffmann vom Vorstand des HVV hatte nämlich eine Foto-Reproduktion mitgebracht, auf der das damalige „Schuhwaaren-Lager Wilhelm Hillendahl“ zu sehen ist. „Damals gab es mehrere Schuster in Fallersleben. Und Hillendahl hatte hier wohl das Lager zum Abholen“, erklärte der Heimatexperte.

Seit 2017 gehört das historische Gebäude Denkmalplatz 5 der Familie Kamp­henkel, bis Ende 2019 wurde saniert. Sie hatte anlässlich der Wappen-Verleihung zu einem Umtrunk eingeladen. „Wir haben das Haus komplett kernsaniert, alle Böden ausgekoffert, alle Balken saniert und den Dachstuhl ausgebaut“, erklärte Gero Kamp­henkel.

Vorderer Teil des Gebäudes unter Denkmalschutz

Auch wenn die Familie die Arbeiten ausführen ließ, räumte er ein: „Wir haben dabei viel gelernt.“ Denn der zum Denkmalplatz hin gewandte Gebäudeteil steht unter Denkmalschutz. „Der dortige Fußbodenbelag und die Innentreppe mussten erhalten werden; darauf hat der Denkmalschutz Wert gelegt.“ Die Zusammenarbeit mit der Behörde bezeichnete er als gut.

Wie schon die früheren Besitzer Michael und Sabine Baumann vermietet Familie Kamphenkel die Räume am Denkmalplatz: Fünf Wohnungen und eine Gewerbeeinheit sind entstanden, letztere nutzt der Blickpunkt Fallersleben als Geschäftsstelle.

Entscheidung über 33. Auszeichnung fand öffentlich statt

„Die Wahl fand erstmals öffentlich statt. Sonst wurde über das Sandsteinwappen immer auf unserer Jahresversammlung entschieden, aber die musste wegen Corona ausfallen“, sagte HVV-Vorsitzende Karin Klaffke. Daher ließ der Verein anlässlich der Aktion „Heimat shoppen“ im September an seinem Stand auf dem Denkmalplatz die Besucher wählen ­– wodurch das nun gewählte Gebäude in Sichtweite durchaus einen Vorteil hatte, wie sie schmunzelnd vermutete.

Auch die Anfertigung des 33. Sandsteinwappens hatte wieder der Fallersleber Malermeister Harald Heckendorf übernommen.

Die Geschichte des Fallersleber Sandsteinwappens

Seit mehr als 40 Jahren verleiht der Heimat- und Verkehrsverein Fallersleben das Sandsteinwappen. Nach dem europäischen Denkmalschutzjahr 1975 entstand auch in Fallersleben ein neues Bewusstsein für den Erhalt alter Gebäude. Der HVV fasste daraufhin den Beschluss, Eigentümer, die ihr Gebäude sowohl den Materialien wie auch dem harmonisch angepassten Bild der Fallersleber Altstadt nach saniert oder restauriert haben, auszuzeichnen.

Das Wappen wurde erstmalig 1979 für das Bock’sche Haus in der Westerstraße 27 verliehen. Im Laufe der Jahre kamen viele Gebäude hinzu, darunter so prominente wie Hoffmannhaus, Schäfer’sche Scheune, Altes Brauhaus und Metropol-Kino.

