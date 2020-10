Blumenladen und Bäckerei öffnen in der Wolfsburger City-Galerie

Die Wolfsburger City-Galerie im Herzen der Porschestraße ist ein beliebter Anlaufpunkt zum Einkaufen, Bummeln oder Schlemmen. Das war auch beim jüngsten verkaufsoffenen Sonntag zu sehen. Aber die Corona-Pandemie hat auch im Einkaufscenter für Veränderungen gesorgt. Und doch sagt Centermanager Marvin Schaber: „Wir sind mit der Entwicklung in den vergangenen Monaten zufrieden, auch wenn wir noch nicht wieder auf dem Vorjahresniveau sind.“

Modegeschäft Only jetzt deutlich größer

Drei Unternehmen haben ihre Filialen in der City-Galerie zuletzt corona-bedingt aufgeben müssen: Das Café Meyerbeer, das direkt daneben liegende Reisebüro Galeria-Reisen und die auf Unterwäsche spezialisierte Marke Herzog und Bräuer. Deren Verkaufsfläche im ersten Obergeschoss übernahm das Damenmodegeschäft Only. Seit dem 1. Oktober ist der Umbau abgeschlossen. Nanu-Nana will im ehemaligen Reisebüro zwischenzeitlich Weihnachtsartikel anbieten. Ein Nachfolger für Meyerbeer ist noch nicht gefunden.

Das Café Meyerbeer hat seine Filiale im ersten Obergeschoss der City-Galerie nach dem Corona-Lockdown nicht wieder geöffnet. Ausgezogen ist auch das Reisebüro Galeria-Reisen direkt daneben. Foto: Markus Kutscher

Bällebad, Badewanne und Bar im „Wonderland“

Im Erdgeschoss öffnet die Heidebäckerei Meyer aus Wahrenholz (Landkreis Gifhorn) am 2. November eine Filiale. Dort befand sich zuletzt das „Wonderland“, das erste Instagram-Museum in einem deutschen Shopping-Center. „Das wurde super angenommen“, sagt Schaber. Im Bällebad, in der Badewanne oder an der Bar konnten sich die Besucher fotografieren. „Das bauen wir bestimmt mal wieder auf“, verspricht Schaber. Stattfinden sollen im nächsten Sommer auch wieder die beliebten Konzerte auf der Dachterrasse.

Florist öffnet Ende der Woche

Ende dieser Woche öffnet der Blumenladen Mooi das Geschäft direkt an der Porschestraße wieder, in dem bis vor kurzem noch der Florist Mock beheimatet war. Noch relativ neu in der City-Galerie sind Beauty Deluxe und Dean & David, die alles rund um Kosmetik und gesundes Essen anbieten. „Es wird immer mal wieder abgeklebte Schaufensterscheiben geben“, meint Schaber. Das Center, das im September nächsten Jahr 20 Jahre alt wird, befinde sich alle zehn Jahre in einem Prozess der Umstrukturierung. „Ende 2021, Anfang 2022 wird vieles in neuem Licht erstrahlen“, ist Schaber überzeugt. Grundsätzlich bestehe großes Interesse an langjährigen Mietpartnerschaften.

Centermanager Marvin Schaber. Foto: Bettina Jaeschke / Archiv

Die corona-bedingten Einschränkungen beim Besuch der City-Galerie halten sich in Grenzen. Grundsätzlich werde das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen, in den Geschäften ist dies Pflicht. Eine Besucherobergrenze besteht nicht. „Wir hatten nie Probleme mit zu viel Gedränge“, sagt Schaber. Auf Veranstaltungen, die viele Menschen anlocken, werde derzeit aber auch bewusst verzichtet.