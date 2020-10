Mit Anbau entsteht in Ehmen größte DRK-Kita von Wolfsburg

Die Kinder durften das interessante Geschehen hinter dem Bauzaun der DRK-Kindertagesstätte am Donnerstag zwar nur aus sicherer Entfernung vom Außengelände aus verfolgen. Trotzdem hatten sie etwas Wichtiges beigesteuert: Von ihnen extra zu dem besonderen Anlass gemalte Bilder sind in der Zeitkapsel enthalten, die in den Grundstein für das neue Kita-­Gebäude in Ehmen gelegt wurde.

Weil in Corona-Zeiten eine gesellige Veranstaltung wie sonst zu solchen Anlässen nicht möglich war, hielten die Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung ihre Ansprachen betont kurz. „Die Kinder rütteln schon am Zaun“, meinte Peter Kassel schmunzelnd. Ortsbürgermeister fordert Einhaltung des Kostenrahmens Der Ortsbürgermeister erinnerte daran, dass es beim Bau der Kerkenkita einst große Vorbehalte gab, ob so viele Betreuungsplätze überhaupt benötigt würden. Dann sei die städtische Kita im Mörser Gutspark entstanden und nun der zusätzliche Bau an der Ehmer DRK-Kita. „Wir haben immer die richtige Entwicklung eingeleitet. Ehmen-Mörse ist ein attraktiver Wohnort.“ Dem TSV Ehmen dankte Kassel, dass der einen Teil seiner Tennisanlage für die Kita-Erweiterung hergibt und dem DRK-Kreisverband für die Bereitschaft, die Ehmer Kita weiterzuentwickeln. Und ergänzte in Anspielung darauf, dass bei Kita-Projekten mit dem DRK als Bauherr jüngst massive Extrakosten aufgelaufen waren: „Mein Ehrgeiz wäre, wir schaffen es mal, unser Budget einzuhalten und verzichten auf eine Mehrkostenvorlage.“ Diesmal ist die Stadt Bauherr und macht die Bauleitung bei einer DRK-Kita Eingangs hatte der stellvertretende Hochbau-Leiter Thomas Lüsse darauf hingewiesen, dass die Stadt diesmal die Bauleitung macht; sie ist in Ehmen auch Bauherr. Gebäude-Eigentümer ist sie sowieso. „Ich bin sehr froh, dass wir mit dem DRK weiterhin einen exzellenten Partner an der Seite haben“, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Angesichts der schwierigen Haushaltslage falle es schwerer, die Baumaßnahme zu stemmen, „aber wir setzen eine absolute Priorität beim Thema Kindergärten/Schulen. Das ist nach wie vor dringend geboten.“ Ehmer Kita wird quasi verdoppelt Mit dem Neubau wird die Ehmer Kita quasi verdoppelt, stellte DRK-Kreisvorstand Thorsten Rückert heraus. „Sie ist dann unsere größte Einrichtung in ganz Wolfsburg.“ Bei der Bauvorbereitung stark eingebracht habe sich Kita-Leiterin Martina Gaudig-Böttcher, die bei der Grundsteinlegung nicht dabei sein konnte und von der kommissarischen Kita-Leiterin Dagmar Schicke vertreten wurde. Der Zeitplan ist ehrgeizig: Im August war Baubeginn mit der Beseitigung des Lärmschutzwalls. Je nach Wetter sollen die Rohbauarbeiten im Februar 2021 abgeschlossen werden, im Herbst 2021 soll das Gebäude fertig sein. Ab Frühjahr wird das Gelände gestaltet; der Spielbereich und der Vorplatz samt Parkplätzen werden voraussichtlich bis Ende 2021 hergerichtet sein. Gesamtkosten von knapp 7 Millionen Euro Die Gesamtkosten für den Neubau westlich des bestehenden Kita-Gebäudes – für den der Lärmschutzwall an der Straße Siebsberg abgetragen werden musste – betragen knapp 7 Millionen Euro. Davon entfallen 5,9 Millionen auf den Hochbau, rund 730.000 Euro auf die Außenanlagen sowie 310.000 Euro auf Einrichtung und Ausstattung. Im Anbau entstehen sechs neue Gruppen, dann verfügt die Kita über 210 Plätze; aktuell sind es 112. Lesen Sie auch: Stadt rodet Lärmschutzwall für Kita-Erweiterung in Ehmen vom 20.2.2020

