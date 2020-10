Esel helfen beim Konzentrieren

In der Ruhe liegt die Kraft - die Eselinnen Marianne und Ines sind für die Kinder wertvolle Gesellschaft. Fürs Herbstprogramm auf dem Brackstedter Hof werden noch Anmeldungen angenommen.

Brackstedt. Ruhe, Gelassenheit, alles, was unwichtig ist, mal ausblenden. Tiere wissen häufig besser wie das geht, findet Ergotherapeutin Julia Mauksch ...

Wozu in die Ferne … ein Ferienprogramm mit Tieren, das noch dazu die Konzentration fördert und hilft, Lernschwächen zu bearbeiten, wartet in den Herbstferien in Brackstedt. Auf dem Therapiehof von Julia Mauksch gibt es mehrere Möglichkeiten, sich rund um die Zwei- und Vierbeiner, um Fellnasen und das Federvieh zu tummeln.

Die Gattung der Pudelhühner zählt dazu Ob Familie Mauksch eigentlich weiß, wie viele tierische Bewohner sich auf dem Anwesen tummeln, wäre schon mal eine Frage, die die jungen Teilnehmer der Ferienaktionen stellen könnten. Fest steht, dass die Maukschen Kinder selbst einigen besonders drolligen Mitbewohnern schon mal ganz besondere Namen gegeben haben. So gibt es auf dem Brackstedter Hof auch die Gattung der Pudelhühner, die es zu entdecken gibt. Na, da wollen wir doch mal sehen, ob hier alles richtig gemacht wurde. Eselin Ines begutachtet ein Schriftstück. Foto: Privat Eselinnen sind therapeutische Lehrmeisterinnen Die Esel Ines und Marianne sind schon recht versiert was die therapeutische Arbeit betrifft. Die gelernte Ergotherapeutin und Tierpflegerin Mauksch setzt die beiden Vierbeiner unter anderem im Ferienprogramm zum Thema konzentrieren und fokussieren ein. Im „Tierischen Klassenzimmer“ sind die Eselinnen unverzichtbare Lehrmeisterinnen. Kinder übernehmen Verantwortung Verantwortung übernehmen für die Tiere, spielen, kuscheln, lernen und vor allem Spaß haben, das steht über allen Angeboten. Erreichen kann man die tiergestützte Arbeit in Brackstedt unter (0170) 49 48 081 und per Email unter esel-pudelhuhn-und-co@web.de. Kuscheln und Spaß haben zählt immer dazu Kinder, die aus dem Krankenhaus kommen und tiergestützte Therapie in Brackstedt erleben, Senioren, Teilnehmer der Nachmittagsprogramme und jetzt eben auch der Ferienangebote zählen zu den Zielgruppen. Alle Infos auf der Homepage Wer sich umfassend informieren möchte, geht auf die Homepage des Brackstedter Therapiehofs oder ruft unter der oben angegebenen Nummer an. „Tiere bringen Menschen unvoreingenommene Wertschätzung, Mitgefühl und Toleranz entgegen“, sagt Therapeutin Mauksch. Der Hof arbeitet natürlich entsprechend der aktuellen Corona-Regeln.