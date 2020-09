Neue Wolfsburger Packstation steht in der Plantage

Die Deutsche Post DHL baut ihren Service für den Paketversand und -empfang in Wolfsburg weiter aus und hat am Donnerstag in der Plantage 86F (am Aldi-Markt) eine weitere DHL-Packstation mit insgesamt 76 Fächern aufgestellt. Auch dort können die Kunden dann rund um die Uhr ihre Päckchen und Pakete kontaktfrei verschicken und empfangen, heißt es in einer Mitteilung der Post.

Gerade für Berufstätige sei der Paketautomat eine bequeme Alternative zur Haustürzustellung. Außerdem würden immer häufiger Kunden hierüber kontaktlos ihre Retourenpakete und vorfrankierten Sendungen versenden. Die DHL-Packstationen seien leicht zu bedienen und rund um die Uhr verfügbar. Sie befinden sich an zentralen Orten des täglichen Lebens, sodass Kunden den Paketempfang und -versand bequem etwa mit dem Weg zur Arbeit, dem Lebensmitteleinkauf oder der Fahrt zur Tankstelle verbinden können.

Packstation-Service gibt es seit 2003

Bereits im Jahr 2003 hat DHL den Packstation-Service als erstes Unternehmen im deutschen Markt eingeführt. Aktuell betreibt das Unternehmen für seine Kunden bundesweit mehr als 5500 Automaten mit insgesamt rund 550.000 Fächern. In Zeiten der Corona-Pandemie ist die Packstation besonders hilfreich. Der direkte Kontakt zwischen Postbote und Paketempfänger wird vermieden, damit entfällt eine mögliche Infektionsquelle.

Die neue Packstation ist Teil der strategischen Partnerschaft zwischen Aldi Nord und DHL. Bis Ende 2021 werden mehr als 1000 DHL-Packstationen auf Aldi-Parkplätzen im gesamten Aldi-Nord-Filialnetz in Betrieb sein. Eine Anmeldung für diesen kostenlosen Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App, die alle Services rund um das DHL-Paket bequem bündelt.

Keine Registrierung nötig fürs Verschicken von Päckchen und Paketen

Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich. Weitere Informationen bietet die Webseite www.dhl.de/packstation. In Kürze wird die Packstation auch im Standortfinder www.deutschepost.de/de/s/standorte.html verzeichnet sein.

red