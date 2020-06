Jugendarbeit in Wolfsburg nimmt langsam ihren Betrieb auf

Seit vergangenem Dienstag sind die kommunalen Wolfsburger Jugend- und Freizeitzentren sowie die drei Abenteuerspielplätze wieder geöffnet. Fast zehn Wochen ruhten die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit aufgrund der verordneten Zwangspause, ein Grund, weshalb die Jugendförderung dem Re-Start entgegenfieberte, schreibt die Stadt.

Bis zu neun Jugendliche können sich aktuell gleichzeitig wieder in den Jugendzentren treffen und aufhalten. Geöffnet wurden das Jugendzentrum ASS (Vorsfelde), Jugendhaus X-trem (Mitte-West), Jugendhaus Forsthaus (Fallersleben), Jugendzentrum FlipFlop im Bürgerzentrum (Reislingen), Jugendclub des Mehrgenerationenhauses (Nordstadt), Jugendzentrum Haltestelle (Stadtmitte), Freizeitzentrum Detmerode und das FBZ in Westhagen. Auch die drei Wolfsburger Abenteuerspielplätze in Fallersleben, Westhagen und Vorsfelde-Wendschott öffneten Anfang der vergangenen Woche ihre Außengelände wieder für ihre Stammbesucher.

Insgesamt verzeichneten die Jugendzentren in den ersten Tagen etwa 50 Besucher, die Abenteuerspielplätze besuchten rund 25 Kinder. Die Mitarbeiter der Jugendförderung merken, dass sich die Kinder und Jugendlichen erst wieder orientieren müssen, ein Jugendzentrum „auf Abstand“ zu besuchen ist für viele etwas Neues. Entspannte Freizeit mit Freunden geht eigentlich anders. Trotzdem freuen sich alle, dass sie ihre Freunde wieder außerhalb der elterlichen Wohnung treffen können.

Die Mitarbeiter der Jugendförderung sind, so die Mitteilung weiter, beeindruckt, wie reflektiert die Jugendlichen mit der Situation umgehen und sich mit den Einschränkungen arrangieren.

Pünktlich zum Wochenende kam eine weitere gute Nachricht aus Hannover: Die Verordnung des Landes wurde überarbeitet, und seit dem heutigen Montag dürfen auch wieder Ehrenamtliche, die im Besitz einer gültigen Jugendleitercard sind, ihre Gruppenstunden und -treffen abhalten. Somit können ab heute auch die ehrenamtlich geleiteten Wolfsburger Jugendtreffs, wie zum Beispiel das Tanklager (Bund der Pfadfinder), Loud&Proud (Aidshilfe) und Diversity (Islamisches Kulturzentrum) dann wieder ihre Türen öffnen. red