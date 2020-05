www.wolfsburg.de/oeffnung/freibaeder. So lautet der Link, unter dem sich ab sofort Schwimmer für eines der Freibäder einchecken können. Dies teilte die Stadt am Freitag mit. Am Samstag, 30. Mai soll es im VW-Bad, in Fallersleben, in Almke und im Hehlinger Wasserpark losgehen.

