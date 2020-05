Wolfsburg. Die Bewohner entdeckten die Rauschwaden im Wohnhaus in der Grauhorststraße am Donnerstag gegen 17.40 Uhr.

Zimmerbrand in Einfamilienhaus in Wolfsburg

Nach einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Wohltberg haben Brandermittler des 1. Fachkommissariates der Wolfsburger Polizei die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Die Bewohner entdeckten die Rauchschwaden im Wohnhaus in der Grauhorststraße am Donnerstag gegen 17.40 Uhr, als ein Rauchmelder ein Alarmsignal im Obergeschoss gab. Danach wurden per Notruf Feuerwehr und Polizei verständigt. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr brachten die Flammen schnell unter Kontrolle, wie die Polizei mitteilt. Vorsorglich waren auch Rettungssanitäter im Einsatz, verletzt wurde jedoch niemand. Das Haus ist bis auf Weiteres wegen des Qualms und des Rußes nicht bewohnbar. Der unmittelbare Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. red