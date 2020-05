Umbau des Fünf-Arm-Knotens in Nordsteimke beginnt

Die Arbeiten für den Umbau des Fünf-Arm-Knotens in Nordsteimke haben am Montag begonnen. Die Maßnahme von Straßen- und Kanalbau erfolgt in zwei Bauabschnitten unter Vollsperrung. Der erste Bauabschnitt beinhaltet die Steinbeker Straße und die südliche Hehlinger Straße. Die Vollsperrung dafür dauert etwa bis Anfang September. Der Busverkehr wird während des ersten Bauabschnitts umgeleitet über die Hehlinger Straße, Rodelandring, Kalkbergweg zur Steinbeker Straße und umgekehrt. Die Haltestelle Steinbeker Straße wird in dieser Zeit nicht angefahren, alle anderen Haltestellen werden weiter bedient. Im zweiten Bauabschnitt wird die nördliche Hehlinger Straße von Einmündung Am Park bis einschließlich Kreuzung Hans-Wirth-Weg/Querstück erneuert. Dieser Teil wird von Anfang September bis Mitte Dezember gesperrt sein, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.Foto: Stadt Wolfsburg

