Wolfsburg: Biergarten des Hallenbads wird zum Aktivspielplatz

Im Biergarten des Hallenbads am Schachtweg entsteht mit dem Spielmobil ein temporärer, jeweils für einzelne Familien nutzbarer Aktivspielplatz in der Innenstadt. Der Biergarten wird zum Spielgarten, wie die Stadt mitteilt.

Aufgrund des großen Interesses an den Auszeiten für Familien auf den Wolfsburger Abenteuerspielplätzen werde kurzfristig ein weiteres Angebot an den Start gebracht, so die Stadt. Das Spielmobil wird für vorerst zwei Wochen den Biergarten des Hallenbads in einen temporären Aktivspielplatz verwandeln. Familien aus dem innerstädtischen Bereich (Stadtmitte und Mitte-West) können sich ab dem 4. Mai exklusiv und kostenlos eine Auszeit buchen.

Aufgrund der vielen Beschränkungen und Herausforderungen, die mit der Corona-Pandemie einhergehen, fällt vielen Familien die Decke auf den Kopf. Angebote in Kitas, Schulen und Sportvereinen sind weitgehend weggebrochen. Besuche der Großeltern und sonstiger Familienmitglieder sind aufgrund der bestehenden Kontaktbeschränkungen bis auf Weiteres auch nicht möglich. Besonders für Familien in kleinen Wohnungen und ohne eigenen Balkon oder Garten ist die aktuelle Situation eine große Herausforderung. Insbesondere Kindern fehlen wichtige soziale Kontakte und die nötige Umgebung, um sich körperlich austoben zu können.

Um Familien zu unterstützen, hatte sich die Stadt Wolfsburg vor einigen Tagen entschieden, die drei betreuten Spielplätze in Westhagen, Fallersleben und Vorsfelde-Wendschott stundenweise für Familien zu öffnen. Aufgrund der großen Nachfrage werde nun ein viertes Angebot hinzugeschaltet. Das Team des Spielmobils habe in den vergangenen Tagen die Voraussetzungen geschaffen, um die für die Öffnung notwendige Ausnahmegenehmigung zu erhalten.

Stadträtin Iris Bothe freut sich, dass nun auch der innerstädtische Bereich von der städtischen Jugendförderung einer besonderen Betrachtung unterzogen werde und mit dem temporären Aktivspielplatz im Biergarten des Hallenbads ein wirklich tolles Angebot geschaffen werde. Unter dem Motto: „Mit dem Spielmobil 90 Minuten dem Alltag entfliehen“ können sich Familien, die im innerstädtischen Bereich wohnhaft sind, ab dem 4. Mai für anderthalb Stunden ein kleines Stück Auszeit buchen. Voraussetzung ist lediglich, dass alle Familienmitglieder gemeinsam in einem Haushalt leben.

Die Mitglieder des Spielmobil-Teams stehen in dieser Zeit als Ansprechpersonen zur Verfügung und mit Rat und Tat zur Seite. Die Familien können die vielfältigen Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten des Spielmobils auf dem Gelände des Biergartens in dieser Zeit exklusiv nutzen.

„Kinder haben das Recht auf Spiel und Freizeit“, betont Stadtjugendpfleger Gunnar Czimczik, „gerade in Krisenzeiten dürfen Kinderrechte nicht vergessen werden. Neben dem Recht auf Gesundheit und dem Recht auf Bildung gehört das Recht auf Spiel und Freizeit zu den wichtigsten Rechten von Kindern.“

So geht es

Die Buchung des jeweiligen Angebots erfolgt direkt über das Spielmobil. Der Besuch des „Spielgartens am Hallenbad“ ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Familien, die keinen Termin vereinbart haben, werden konsequent abgewiesen. Ausnahmen sind nicht möglich. Telefon Spielmobil: 0160/98060396.

Die Eltern können montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 18.30 Uhr nach vorheriger Anmeldung das Angebot nutzen. Die Nutzungsspanne pro Familie beträgt maximal 1,5 Stunden. red