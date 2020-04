Wolfsburger Studenten verlieren Praktikumsplatz durch Corona

Stefan Schell ist seit dem Start des Sommersemesters Anfang März Asta-Vorstand am Ostfalia-Standort Wolfsburg. Als er sein Amt von Ernst Lang übernahm, war die Corona-Epidemie in Deutschland noch ein vergleichsweise kleines Thema. Doch das hat sich in den vergangenen sieben Wochen verändert. Stefan Lienert sprach mit dem 29-Jährigen, der Strategisches Management im vierten Mastersemester studiert, über den Umgang der Hochschule mit dem Virus, Sorgen der Studenten und seinen Antrieb, dieses Ehrenamt auszuführen.

Stefan Schell. Foto: Privat

Herr Schell, seit Mitte März finden an der Ostfalia keine Präsenz-Lehrveranstaltungen mehr statt. Die Gebäude der Hochschule sind bis auf Ausnahmen nur noch für Hochschulbedienstete zugänglich. Wie funktioniert nun die Vermittlung des Lehrstoffes?

Bei mir persönlich ist es so, dass ich in einem Modul eine Hausarbeit verfassen muss, in einem anderen der Professor uns eine bestimmte Anzahl von Folien zur Verfügung stellt. Dazu bittet er uns, eine bestimmte Anzahl von Aufgaben zu erledigen. Bei Fragen können wir ihn anrufen oder ihm eine Mail schreiben. Der Anteil am Selbststudium ist natürlich jetzt höher als bei einem Präsenzstudium. In anderen Seminaren wird zum Beispiel das Programm „BigBlueButton“ verwendet. Hier kann der Dozent live über eine Webcam Inhalte vermitteln und mit den Studenten interagieren. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass er Vorlesungen aufzeichnet und hochlädt. Mindestens bis zum 3. Mai wird dieses Verfahren beibehalten.

Mit welchen Problemen kommen die Studenten auf Sie zu?

Es gibt Studenten, die gerade in ihrem Pflichtpraktikum gesteckt haben und auf einmal entlassen wurden oder ihre Praxisphase beginnen wollten. Da können wir relativ wenig machen, aber immerhin den Weg zum Prüfungsamt vermitteln, wo dieses Thema geklärt wird. Ein weiterer Punkt ist die Studienfinanzierung, denn viele Studenten haben durch die Krise ihren Nebenjob verloren. Es gibt für sie allerdings die Möglichkeit, günstige Kredite bei der KfW-Bank oder der Erich-Zillmer-Stiftung aufzunehmen. Für Studenten, die gerade ihre Abschlussarbeit schreiben, aber keinen Zugang mehr zur Bibliothek bekommen, bieten wir den VPN-Internetzugang an, über den manche Literatur digital angesehen werden kann.

Was sind Ihre Pläne als Asta-Vorstand?

Mein Wunsch, den ich auch schon umsetze, ist die Vernetzung mit anderen Hochschulen und Universitäten in Niedersachsen. Das klappt ganz gut. Erst kürzlich haben wir uns wieder untereinander per Videokonferenz über die Vorgehensweisen mit der Corona-Situation ausgetauscht.

Viele Studenten und Hochschulmitarbeiter sehnen sich nach dem Neubau der Fakultät Gesundheitswesen, der während Ihrer Amtszeit sichtbare Züge annehmen kann. Was sagen Sie dazu?

Es freut mich, dass die Fakultät Gesundheitswesen dieses Gebäude bekommt und damit so eine Art Campus in Wolfsburg entsteht, wo dann alle Fakultäten nah beieinander sind und nicht so verteilt wie derzeit. Ich hoffe, dass es so schnell wie möglich fertiggestellt werden kann – und finde es klasse, dass trotz Corona gebaut wird.

Warum wollten Sie Asta-Vorstand werden?

In Suderburg habe ich meinen Bachelor gemacht und war da auch in Gremien vertreten, dem Fakultätsrat und dem Senat. Im Senat bin ich auch jetzt noch, wollte aber als Asta-Vorstand den nächsten Schritt gehen und nochmal eine andere Verantwortung gegenüber des jeweiligen Standortes haben. Im Dezember gibt es jährlich eine konstituierende Sitzung des Studierendenparlaments. Ich habe mich als einziger für den Posten in Wolfsburg beim Parlament beworben – und wurde dort gewählt.

