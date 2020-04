Hochzeit trotz Corona: Es bleibt der schönste Tag

Es sollte der schönste Tag in ihrem Leben werden. Eine Hochzeit im Schloss – idealerweise bei schönem Wetter, eine Feier im Parkhotel mit 40 Gästen, mit einer Hochzeitstorte zum Bestaunen und Genießen. Das Coronavirus durchkreuzte die Pläne von Hannah und Tobias. Statt der Trauung im Schloss mussten sie mit einem Trauzimmer im Rathaus Vorlieb nehmen, die Feier wurde kurzerhand in den eigenen Garten verlegt, die Gästeanzahl auf zehn verringert. Die Hochzeitstorte, gefertigt von der Bäckerei Wohlgemuth, bleibt ein Highlight des Tages. Und wer die beiden Brautleute an diesem Freitag Minuten nach ihrer Vermählung vor dem Rathaus strahlen sieht, kann sich trotzdem sicher sein: Der schönste Tag in ihrem Leben ist es so oder so.

Die ursprünglichen Pläne gingen nicht auf: Etwas Besonderes wünschte sich Brautmutter und Trauzeugin Heike Puschkin trotzdem für ihre Tochter. Also meldete sie sich bei unserer Zeitung. Sie wolle die Hochzeit ihrer Tochter trotz schwieriger Zeiten zu einem unbeschwert stimmungsvollen Ereignis machen. Ob die Zeitung nicht vielleicht einen Besuch abstatten würde? Klar, wir wollten. Etwas überrumpelt schauten Hannah und Tobias Hering anfangs drein – freuten sich aber dann über die Überraschung. „Obwohl die Trauung sehr kurz gehalten war, haben wir sie sehr genossen“, sagt der Bräutigam, „die Standesbeamtin hat sich viel Mühe gegeben.“

Wer einander in diesen Tagen das Ja-Wort in Wolfsburg gibt, der muss eine ganze Reihe Einschränkungen hinnehmen. Die Schlösser sind derzeit nicht verfügbar – Paare werden im Rathaus und in den Verwaltungsstellen Vorsfelde und Fallersleben vermählt, sagt Ralf Schmidt von der Pressestelle der Stadt. Zudem sind maximal fünf Personen im Trauzimmer erlaubt, um die Mindestabstände einhalten zu können.

Statt im Schloss Wolfsburg wurden Tobias und Hannah im Rathaus getraut. Foto: Darius Simka / regios24

Möglicherweise sei es bald aber wieder möglich, einander im Schloss Wolfsburg oder im Schloss Fallersleben das Ja-Wort zu geben, so Schmidt. „Zur Wiederaufnahme der Trauungen in den Schlössern befindet sich die Stadt Wolfsburg derzeit in der internen Abstimmung.“ Eine Regelung solle in der kommenden Woche veröffentlich werden. „Die Stadt Wolfsburg bittet darum, dass sich Paare, die in den kommenden Wochen heiraten, bei Fragen an das Standesamt wenden. Gemeinsam mit dem Standesamt Wolfsburg lassen sich für jedes Paar Lösungen finden“, so Schmidt.

Zu massenhaften Absagen von Trauterminen sei es in der Coronakrise aber nicht gekommen, sagt Ralf Schmidt. „Es gibt vereinzelte Absagen, beziehungsweise einige Paare verschieben ihren Eheschließungstermin“, so der Pressesprecher. Bereits festgelegte Trauungen würden durchgeführt, mit Mindestabstand und auf den rechtlichen Teil beschränkt. Für die Dauer der Trauung sei die Maskenpflicht für das Brautpaar aufgehoben, sagt Schmidt: In der Praxis scheint das allerdings anders gehandhabt zu werden. Zumindest berichten das Hannah und Tobias so, die über die gesamte Zeit im Rathaus Masken trugen.

Wenn schon, denn schon: In ihre Hochzeitsmasken nähten die Brautleute das Datum ihrer Vermählung ein. Foto: Darius Simka / regios24

Sie haben aus der Not eine Tugend gemacht. Und Masken genäht. Und was für welche – ein Monogramm aus den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen ist in jede eingestickt, dazu der Hochzeitstag. „Mrs“ steht auf Hannah, „Mr“ auf Tobias’ Maske. Ganz in weiß passen die Masken perfekt zum Hochzeitskleid der Braut. Das kaschiert an diesem sonnigen Freitag eine weitere, kleine Überraschung. Das erste Kind des Paares erlebte die Hochzeit seiner Eltern im Bauch seiner Mutter mit.

