Autofahrer aufgepasst: Die Heinrich-Nordhoff-Straße wird am Freitagmittag um 14 Uhr auf Höhe der A39 voll gesperrt. Grund ist der Abriss der Autobahnbrücke. Die Arbeiten dauern das ganze Wochenende, auch am Montag kann es noch zu Beeinträchtigungen kommen.

Die Heinrich-Nordhoff-Straße bei Fallersleben wird am Freitag, 24. April, gesperrt. Grund ist ein Brückenabriss. Umleitungen führen um die Baustelle herum. Foto: Jürgen Runo

Nachdem im vergangenen Jahr schon der östliche Überbau der Wolfsburger Haupteinfallstraße ersetzt wurde, ist nun der westliche Teil der Brücke dran. 550 Kubikmeter Material, rund 1500 Tonnen Beton und Stahl, sollen bis Montagmorgen um 5 Uhr fallen, zerkleinert und abtransportiert werden. Die beauftragte Firma arbeitet rund um die Uhr in zwei Schichten, um die Verkehrsbeeinträchtigungen so kurz wie möglich zu halten. Sieben riesige Bagger und ein Radlader kommen zum Einsatz. „Es ist ein hoher maschineller Aufwand“, erklärt Gerhard Kanter, Sachgebietsleiter in der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Bereits seit Freitagvormittag rollt der Verkehr an der Baustelle nur noch einstreifig in beide Richtungen. Um 14 Uhr wird die Heinrich-Nordhoff-Straße voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert: Autofahrer, die von Fallersleben in Richtung Innenstadt wollen, fahren vor der Brücke auf die A39 Richtung Braunschweig auf, nehmen die erste Abfahrt (Fallersleben), fahren direkt wieder in Richtung Norden auf die Autobahn auf und an der Abfahrt Wolfsburg West auf die Heinrich-Nordhoff-Straße ab. Der Weg von der Innenstadt nach Fallersleben führt dagegen über die Route Berliner Ring, Braunschweiger Straße, Frankfurter Straße, Erich-Netzeband-Straße oder über Sandkamp. Wer aus dem Norden kommend von der A39 Richtung Innenstadt möchte, nimmt die Abfahrt Sandkamp. Beeinträchtigungen gibt es auch für Radfahrer: Der Radweg an der Heinrich-Nordhoff-Straße ist wegen des Brückenabrisses gesperrt, die Umleitung führt am Mittellandkanal entlang. Auf der A39 selbst rollt der Verkehr dagegen während der Arbeiten auf verengten Fahrstreifen zweispurig weiter.

Nach Angaben Gerhard Kanters wird der Brückenüberbau voraussichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht fallen. Am Freitagnachmittag wird auf der Heinrich-Nordhoff-Straße zunächst ein Polster aus Sand aufgehäuft, damit diese beim Abbruch keinen Schaden nimmt.