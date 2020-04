Tierschutzverein Wolfsburg holt Hunde nach Polizeieinsatz zu sich

Ihre Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt: Gleich nach der glücklichen Enten-Familienzusammenführung auf dem Fallersleber Schlossteich ist es der Vorsitzenden des Tierschutzvereins Wolfsburg und Umgebung am Mittwoch gelungen, einen Hundebesitzer in Westhagen zur Abgabe seiner zwei jungen Chihuahuas zu bewegen.

Lilli und Vito hatte der Mann die etwa eineinhalb Jahre alte Hündin und ihren acht Monate alten Sohn genannt, berichtete Bärbel Gädke am Donnerstag. Doch nach ihrer Schilderung sei es den beiden munteren Tieren bei dem Mann nicht sonderlich gut gegangen. „Das war keine artgerechte Haltung.“

Vor fünf Monaten erste Hinweise

Die Tierschützerin erzählte, dass sie von Nachbarn schon vor fünf Monaten erstmals auf die Hundehaltung aufmerksam gemacht worden sei. „Ich bekam Anrufe, dass die beiden Hunde immer kläffen.“ Also sei sie damals zu dem Mann hingefahren und habe mit ihm geredet. Ihre Hoffnung schon seinerzeit: dass er die Tiere abgibt, damit sie an verantwortungsbewusste Halter vermittelt werden können. „Aber er wollte die beiden Chihuahuas nicht abgeben, er hatte sie da erst seit kurzem. Dabei haben die Hunde ständig gebellt, konnten nicht raus und waren auch nicht kastriert.“ Obwohl es sich bei den beiden Tieren um eine Hündin und ihren eigenen Nachwuchs handele. „Da drohte Inzucht.“

Vorige Woche bekam Bärbel Gädke dann nach ihrer Schilderung wieder Hinweise aus der Nachbarschaft zu dem andauernden Hundegebell. Sie riet, die Polizei zu verständigen.

Polizeisprecher bestätigt Einsatz

Die dann auch anrückte, wie Polizeisprecher Sven-Marco Claus auf Nachfrage bestätigte: Es habe am Wochenende in der Nacht auf Samstag einen Polizeieinsatz bei dem Hundebesitzer in Westhagen gegeben. „Es ging um Ruhestörung. Nachbarn hatten auf die kläffenden Hunde hingewiesen.“ Der Halter sei dann ermahnt worden, dass Ruhe herrschen müsse.

Das nahm die Tierschützerin am Mittwoch zum Anlass, einen erneuten Anlauf zu nehmen, um die Hunde zu retten. Zumal der Mann einen jungen Hund bei Ebay inseriert habe. Am Ende schloss sie mit ihm einen Deal: „Ich durfte die Hunde am Mittwoch mitnehmen. Ich mache mit dem Mann einen Abgabevertrag, bezahle Impfen, Chippen und Kastrieren, und er bekommt etwas Geld aus der Tiervermittlung, das zahle ich aus eigener Tasche. Aber alles unter einer Bedingung: dass er sich kein Haustier mehr anschafft!“

Kritik am Vorgehen des Veterinäramts

Bärbel Gädke kritisierte, dass nach ihren Informationen das Veterinäramt mehrfach aus der Nachbarschaft über die Zustände informiert worden sei, aber angeblich nicht eingegriffen wurde.

Dazu teilte Elke Wichmann von der Stadt-Pressestelle auf Nachfrage dies mit: „Der Fall wurde im November 2019 dem Veterinäramt angezeigt. Die Kontrolle der Haltung erbrachte damals aber keine nennenswerte Beanstandung. Mitte April 2020 kam eine weitere Beschwerde über die Haltung. Da das Veterinäramt beim Kontaktversuch niemanden angetroffen hat, wurde der Halter mit der Aufforderung zur Kontrolle diese Woche angeschrieben.“ Wann genau der Halter angeschrieben wurde, dazu gab es keine Auskunft. Und nach Lage der Dinge hat sich das Schreiben eh erledigt.

Süßes Hunde-Gespann

Die Tierschutz-Vorsitzende schwärmte von dem süßen Hunde-Gespann: „Die machen einen ganz munteren Eindruck, lassen sich gern kraulen, spielen und toben mit meinen Hunden und genießen es, draußen zu sein.“ Sie sollen aber nicht länger bei ihr bleiben, sondern bald an tierliebe Menschen vermittelt werden. „Gern zusammen, aber einzeln wäre auch okay.“

Wer sich für einen oder beide Hunde interessiert, meldet sich bei der Tierschutz-Vorsitzenden unter (0172) 4337335.