Der Baum war wie eine Tankstelle für Energie

IIn der heutigen Folge der Waldgeschichten geht es geheimnisvoll und ein wenig mystisch zu. Unsere Leserin Heidi Denstorf aus Wolfsburg schreibt die Erzählungen der Waldbewohner fort.

„Die Sonne ging auf, über den Wipfeln der großen Bäume am Stadtrand. Es war still, so herrlich ruhig hier im Wald. Guten Morgen alle miteinander!, sagte die Eiche und alle anderen Bäume in ihrem Umkreis sendeten ihr in Form von Wellen einen Gruß zurück. Bäume sprechen ja mit einer Art Funkkontakt miteinander. Es ist so schön hier im Frühling, so fest in dem Boden verwurzelt zu stehen und euch um mich zu wissen, ich könnte singen vor Freude, sagte die Eiche. Da begannen alle Bäume zu summen und das schönste Lied, was man je auf der Welt gehört hatte, entstand. . Es war nur zu hören von den Bäumen und Sträuchern und vielleicht von sehr sensiblen anderen Geschöpfen auf dieser Erde.

Es verging noch eine Weile, da schlenderte ein junges Mädchen den Waldweg entlang. Die Bäume schauten sie an. Das Mädchen ging auf einen sehr dicken Baum zu, es war der größte weit und breit. Es war die Eiche. Die Eiche hielt die Luft an und lauschte, als das Mädchen fragte: Baum, darf ich dich umarmen? Aber gern antwortete die Eiche in ihrer Wellensprache und hoffte, sie würde verstanden werden. Als das Mädchen ihre Hände an den Baumstamm legte und ruhig lauschte, schickte die Eiche ihre kraftvolle Energie durch die Hände des Mädchens. Es war ein Gefühl wie Limonade trinken. Die Eiche war sehr froh, einem menschlichen Wesen etwas von ihrer Energie abgeben zu können. Danke!, sagte das Mädchen zum Baum, als erfrischt und glücklich weiter ging.

Und wie geht es weiter?

Schicken Sie Ihre Fortsetzung mit Ihrem Namen an: redaktion.wolfsburg@bzv.de