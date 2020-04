Emmausheim - Pizza für die Pflege

Da war die Freude bei den Pflegekräften im Emmaus-Heim groß: Mittwochmittag fuhr an der Nordsteimker Straße ein Lieferauto vor. Die Fracht: Pizza für die Mitarbeiterschaft. Die Initiatorinnen der Überraschung zum Schichtwechsel der Früh- und Spätbesetzungen im Heim: Der Frauen-Fan-Club von Lupo Martini. Susanne Brüsch vom Fan-Club betont: „Es ist ja unglaublich, was die Mitarbeiterschaft in den Pflegeheimen leisten muss. Zu Corona-Zeiten und überhaupt. In unserem Fan-Club ist auch eine Pflegerin organisiert, da haben wir umso besseren Einblick in die fordernde Arbeit der Pflegerinnen und Pfleger.“ Ein weiteres Lupo-Fanclub-Mitglied ist Rita Salamoni, die die Pizzeria Bingo-Bingo betreibt. So war der Plan mit der Pizza-Lieferung schnell auf den Weg gebracht.

„Es ist ja keine so große Sache und Anerkennung kann man auf so viele unterschiedliche Weise zeigen“, sagen die Frauen von den Lupo-Ladies. Im Emmaus-Heim gebe es, verrät Susanne Brüsch, zudem auch eine stattliche Anzahl von Italienern. So ist auch in dieser speziellen Beziehung der Hintergrund der Pizza-Lieferung für die Belegschaft genannt. Den Frauen-Fanclub der Fußballer aus der Nordstadt gibt es seit vier Jahren. Den Sohn als Spieler, den Mann als Sponsor - es gibt verschiedenste Gründe für den weiblichen Fan-Club. Ein wichtiger Schwerpunkt ist die Pflege der deutsch-italienischen Freundschaften in der VW-Stadt. Bei Heimspielen feuern die Lupo-Ladies die Lieblingsmannschaft nach Kräften an. Zudem gibt es einen Stammtisch und beim Lupo-Turnier immer das obligatorisches Kuchenbuffett. Lupo Martini ist der älteste von Gastarbeitern in Deutschland gegründete Verein. Seit der Saison 2019/2020 spielt der Club mit Sitz in der Kreuzheide in der Oberliga. Wie bei allen anderen Vereinen ruht derzeit der Spiel- und Trainingsbetrieb wegen der Corona-Krise.

Das Emmaus-Heim wird von der Diakonie betrieben. 196 Einzelzimmer und 27 Doppelzimmer gibt es auf sechs Wohnbereiche verteilt. Zum Areal zählt eine grüne Oase in der Mitte des Wohnkomplexes. Zur Belegschaft zählen gut 100 Pflegekräfte, hinzu kommen Ergo- und Physiotherapeuten, Mitarbeiter der Hauswirtschaft, Technik, Verwaltung. Auf dem Gelände findet sich zudem ein von Ehrenamtlichen betriebener Bücherkeller. Etwa 250 Mitarbeiter zählt das Emmaus-Heim insgesamt.