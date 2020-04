500 Gesichtsmasken für Senioren in Kästorf und Sandkamp

Wenn die Ortsratsmittel nicht für Veranstaltungen verwendet werden können, weil diese wegen der Corona-Krise derzeit ausfallen, kann man das Geld für die Bürger in beiden Orten auch anders sinnvoll einsetzen. Dachte sich der Ortsbürgermeister von Kästorf und Sandkamp und initiierte eine Kooperation zwischen dem Ortsrat und der Kästorfer Familie Torun von der gleichnamigen Schneiderei. Herausgekommen sind 500 Gesichtsmasken, die seit Mittwochmitttag an die Senioren in beiden Orten verteilt werden.

Am Mittwoch nahmen Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo und Ortsratsmitglied Sandra Fricke die 500 Baumwoll-Masken bei Familie Torun entgegen. Die hat seit einer Woche die leichten Modelle hergestellt. Schneiderin Esen Torun, ihr Mann Ertan und sogar die beiden Kinder Zülal (16) und Ali (12) sowie die Großeltern Ahmet und Ayse Torun. Mehrere hundert Arbeitsstunden sind durch Zuschneiden, Falten, Stoffnähen und Gummi-Annähen zusammengekommen, die die Familie ehrenamtlich gern geleistet hat.

260 Euro aus Budget des Ortsrats

Zustande kam die Kooperation, als Ertan Torun dem Ortsbürgermeister erzählte, dass die Familie in der Corona-Krise gern helfen würde. Denn die Änderungsschneiderei ist deswegen ohnehin geschlossen. „Ich habe dann spontan gesagt, dass wir unsere Senioren gern mit Masken versorgen würden“, sagte Garippo. Das Geld für Stoff und Gummiband stamme aus dem Ortsratsmittel-Budget. Rund 260 Euro habe der Ortsrat bereitgestellt und Stoff sowie Gummis beschafft.

„Die Masken sind sehr schön geworden“, dankte Garippo der Familie für ihren Einsatz. Eine der Ersten, die gleich bei der Verteilung Masken für sich und ihren Mann abholte, war Elisabeth Buchta.

Am liebsten für alle

Zwar ist bisher nicht erwiesen, dass eine einfache Stoffmaske auch den Träger selbst schützt und nicht nur die Menschen, denen er begegnet. Aber für den Ortsbürgermeister ist es eh nur ein Anfang. Er möchte am liebsten, dass alle Bürger in beiden Orten Masken erhalten – denn wenn alle sie tragen, dann besteht die Möglichkeit, die Ausbreitung des Coronavirus auf diese Weise wirksam einzudämmen.

Aber erst einmal werden nun alle Kästorfer und Sandkämper, die 65 Jahre alt oder älter sind, mit einer Maske versorgt. Die Ortsratsmitglieder teilen sich auf und klingeln an den Türen, damit die Masken nicht einfach so im Briefkasten landen. Garippo: „Die Menschen sollen wissen, was es mit den Masken auf sich hat. Und natürlich halten wir den nötigen Abstand ein.“

