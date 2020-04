MTV - Neue Fitnesshalle nimmt Formen an

Die Arbeiten für den Anbau werden mit Hochdruck vorangetrieben. Der MTV macht das Beste aus der trainingsfreien Corona-Zeit und lässt jetzt im nächsten Schritt den neuen Kursus-Raum ausbauen. Die Stahlskelett-Halle steht und MTV-Chef Lutz Hilsberg und sein Team nahmen fürs Foto das Trainingsareal schon mal in Besitz. Die Räder sollen später in der Halle zum Einsatz kommen. Zudem geht es um die Trendsportart Sling-Training. An der Deckenkonstruktion aus Stahl werden Gurte befestigt, an denen die Sportler Ganzkörpertraining absolvieren können. „In den vergangenen Wochen konnten aufgrund der trainingsfreien Zeit vom angrenzenden Kursraum her Heizung und Strom verlegt werden“, schildert Hilsberg und fügt an, dass das ein Vorteil der trainingsfreien Zeit sei. Das war es dann aber auch schon mit den positiven Auswirkungen der Corona-Krise für den Sportverein. Ansonsten muss auch Wolfsburgs größter Verein improvisieren und hoffen, dass die trainingsfreie Zeit nicht zur großen Mitgliederabwanderung führt. Oder dazu, dass Vereinsmitglieder ihre Beiträge einbehalten. „Glücklicherweise sind das aber nur sehr, sehr wenige bisher“, so der Vereins-Chef über die bisher große Solidarität der MTV-Sportler.

Herausforderung Reha-Sport: Gespräche zwischen Verband und Krankenkassen

Was eine Riesenherausforderung ist, ist die Neuaufstellung des Rehabilitations-Sportes. Mit gut 1000 Mitgliedern in der Reha-Sparte ist der MTV der größte Anbieter von Reha-Sport in Niedersachsen. Nach Corona werden alle Vereine vor dem Problem stehen, Auflagen vom Spuckschutz am Tresen bis zur Gruppengröße und dem Schutz von Teilnehmern und Trainern umzusetzen. Derzeit laufen Gespräche zwischen dem zuständigen Behindertensportverband Niedersachsen und den Krankenkassen, damit zunächst eine Einigung darüber erzielt werden kann, die Dauer der Verordnungen für zwei Monate zu verlängern. Zwischen einem und eineinhalb Jahren laufen diese ärztlichen Verordnungen von der Orthopädie bis zum Herzsport normalerweise. „Nicht nur uns als größtem Anbieter fordert die Lage. Das geht auch den kleineren Vereinen nicht anders. Wir versuchen, die aktuelle Zeit möglichst intensiv für die Vorbereitung der Nach-Corona-Zeit zu nutzen“, schildert Hilsberg.

Kursraumeröffnung weiter für den 1. Juli geplant

Noch einmal zurück zum neuen Kursraum. 1999 hatte der MTV als erster Verein Wolfsburgs ein eigenes Sportstudio eröffnet. Später kam das MTVaction hinzu, in dem es um Kinder und Jugendliche geht. Die als Vereinsmitglieder im Erwachsenenbereich zu halten führte unter anderem dazu, dass der 5400 Mitglieder starke Verein weiter expandieren wollte. Die Kursraumstruktur wurde verändert, so dass alle Zielgruppen genug Platz haben, für neue Kurse steht jetzt der Anbau zur Verfügung. 650 000 Euro inklusive Innenausstattung schlagen zu Buche. Hilsberg zum Zeitplan: „Wir denken auch oder gerade in der Corona-Krise sportlich-optimistisch und gehen erstmal von einer Eröffnung zum 1. Juli aus. Sollte es Bauverzögerungen oder dergleichen geben, wird es der 1. August.“ Ohnehin lasse sich die weitere Lage nicht bis ins Detail voraussagen. „Wir hoffen in jedem Fall, dass unsere Mitglieder alle großen Nachholbedaruf haben und nach der Krise Lust auf viel, viel Sport haben.“