Corona-Krise: Klinikum Wolfsburg benötigt Blutspenden

Blutspenden sind lebenswichtig – erst Recht in der Corona-Krise. Wie die aktuelle Situation am Wolfsburger Klinikum ist, was sich für Blutspender geändert hat und ob es einen Mangel an Blutkonserven gibt, darüber sprachen wir mit Dr. Beate Rothe, Chefärztin der Klinik für Chemie, Laboratoriums- und Transfusionsmedizin.

Frau Rothe, im Klinikum gilt seit gut einem Monat ein Besuchsverbot. Ausnahmen werden für Blutspender gemacht. Sie müssen sich anmelden, am Eingang klingeln, einen Fragebogen ausfüllen, sich gründlich die Hände desinfizieren und einen Mund-Nasen-Schutz umbinden, bevor sie zur Blutbank gehen dürfen.

Ich denke, dass die Sicherheitsmaßnahmen erträglich, vor allem aber sehr wichtig sind. Es gilt, das Übertragungsrisiko im Klinikum so gering wie möglich zu halten. Denn wir müssen jederzeit arbeitsfähig sein und in der Krise durchhalten.

Am Klinikum Wolfsburg werden keine Besucher mehr eingelassen. Es gibt aber Ausnahmen: Zum Beispiel für Blutspender, die sich vorher angemeldet haben. Foto: Markus Kutscher

Welche zusätzlichen Schutzmaßnahmen wurden ergriffen?

Wer bei uns spenden möchte, meldet sich telefonisch oder per E-Mail an und erhält seinen persönlichen Termin. Wir steuern die Termine so, dass nicht zu viele Spender gleichzeitig da sind und es so nur sehr wenige Kontakte zu anderen Personen gibt. Am Eingang des Klinikums und beim Blutspenden selbst gibt es ein Vor-Screening. Wir filtern über diesen Weg mögliche Erkrankte beziehungsweise Infizierte heraus, um zu verhindern, dass sie Blut spenden. Auch für unsere Mitarbeiter gelten strenge Hygieneregeln. Sie müssen sich vor dem ersten Kontakt mit dem Spender ebenfalls ausgiebig die Hände desinfizieren, erst dann kann es losgehen. Das haben die Kolleginnen und Kollegen aber schon immer gemacht und ist in Fleisch und Blut übergegangen. Zudem tragen sie, wie die Spender, Schutzmasken.

Also müssen sich potenzielle Blutspender keine Sorgen machen, dass sie sich im Klinikum das Corona-Virus einfangen?

Ich sehe beim Blutspenden im Klinikum kein höheres Übertragungsrisiko, als wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe. Aber eines ist auch klar: Völlig ausschließen kann man den Kontakt mit einem Corona-Erkrankten derzeit nicht – an keinem Ort in Deutschland.

Dr. Beate Rothe. Foto: Helge Landmann / regios24

Ist die Anzahl der Blutspender denn rückläufig?

Vor etwa drei Wochen ging die Bereitschaft, Blut zu spenden, leicht zurück. Um das aufzufangen, haben wir begonnen, unsere Stammspender anzurufen und einen ersten Aufruf in der Öffentlichkeit gestartet. Grundsätzlich ist die Bereitschaft, Blut zu spenden, in der derzeitigen Grippe-Saison immer geringer. Durch das Corona-Virus jetzt noch einmal zusätzlich. Deswegen hakt es beim Nachschub an Blutkonserven etwas. Ein zusätzliches Hindernis ist, dass sich die Menschen ja nicht in der Öffentlichkeit bewegen sollen. Deshalb zweifeln einige, ob sie überhaupt zum Blutspenden gehen sollen. Wir sind dankbar für die Spender, die den Weg in Eigeninitiative zu uns finden. Das gilt für Stammspender, aber natürlich sind auch Erstspender bei uns herzlich willkommen.

Das heißt, es werden ganz dringend Spender benötigt?

Für die Blutspende ist es wichtig, dass nicht plötzlich 1000 Spender auf einmal kommen. Denn die Präparate halten nur sechs Wochen. Wir brauchen kontinuierlich Spender.

Das Problem hat das Deutsche Rote Kreuz ja auch...

Dem DRK fehlen durch die Schul- und Turnhallenschließungen teilweise die Spende-Einrichtungen. Dadurch kommen zu uns derzeit deutlich mehr Spender mit einem DRK-Ausweis. Das hatte ich so gar nicht erwartet.

Menschen, die das erste Mal überhaupt Blut spenden möchten, können das gleich beim ersten Termin im Klinikum tun. Das war nicht immer so.

Das System haben wir Mitte letzten Jahres umgestellt. Bis dahin durfte man erst beim zweiten Termin spenden. Die Organisation ist für uns und für die Spender so auch deutlich einfacher. Die Änderung war eine gute Entscheidung, das funktioniert gut. In Deutschland ist das schon länger zulässig. Für die Erstspender planen wir natürlich mehr Zeit ein.

Fehlende Schutzausrüstung, fehlendes medizinisches Material ist ein großes Thema. Bei Ihnen auch?

Wir achten in der Blutbank darauf, dass unsere Lager in allen Bereichen voll sind. Wir können keine Blutspende anbieten, wenn wir keine Beutel mehr haben. Das Gute ist: Im Klinikum Wolfsburg sind wir derzeit autark und müssen als Selbstversorger keine Blutspenden dazukaufen. Unser Problem ist derzeit auch nicht, dass wir zu viele Blutkonserven verbrauchen, sondern dass die Gruppe, die spenden kann, kleiner wird. Die Mitarbeiter im Klinikum sind sensibilisiert und verbrauchen bei der Patientenversorgung nur das Notwendigste an Blutkonserven. Das geschieht in Wolfsburg unglaublich bewusst.

