Zu Ostern erklingen Lieder: Im Netz und auf dem Balkon

Ostern, das hat auch immer etwas mit Musik zu tun. Und die bleibt von der Coronakrise zum Glück weitestgehend unberührt – wenn die Musiker sich nämlich andere Wege als den unmittelbaren überlegen, wie die Musik ihren Empfänger erreichen kann. Zwei davon verbinden sich am Sonntag miteinander: Zum Einen ruft das Posaunenwerk Hannover unter dem Hashtag #OsternvomBalkon am Ostersonntag zum gemeinsamen Musizieren auf. Zum anderen können alle Wolfsburger den Musikgottesdienst aus der Christuskirche dieses Jahr zwar nicht vor Ort, aber zumindest vor dem Computer erleben, denn die Aufzeichnung wird am Ostersonntag ins Netz gestellt.

Was die beiden Osterideen gemeinsam haben? Zum Einen eine Wolfsburger Musikerfamilie: Die Manderscheids. Anette Manderscheid hat mit vier ihrer fünf Kinderchor-Gruppen das Lied „Christ ist erstanden“ für den Familiengottesdienst am Ostermontag einstudiert. „Die Kinder waren so stolz, weil sie so ein altes Lied singen können, das schon seit hunderten Jahren an Ostern gesunden wird“, erzählt sie. Umso größer muss die Enttäuschung gewesen sein, als sich herausstellte, dass der Gottesdienst nicht stattfinden kann. Stattdessen können die kleinen Sänger nun dem Aufruf des Posaunenwerks Hannover folgen, der sich schon in vielen Städten, auch in Wolfsburg, verbreitet hat. Um 10.15 Uhr sollen Musiker, Profis oder Amateure, vom Balkon oder aus dem Fenster „Christ ist erstanden“ spielen oder singen. Ziel der Aktion: Die Osterbotschaft möglichst vielen Menschen an möglichst vielen Orten zu vermitteln.

„Christ ist erstanden“ ist wohl das älteste deutschsprachige Lied, das heute noch gesungen wird – so ist es im historisch-kritischen Liederlexikon der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg nachzulesen. Demnach wird es an Ostern in christlichen Gottesdiensten aller Konfessionen gesungen. Inhaltlich geht es es um die Auferstehung Christi von den Toten. Das Lied hat eine lange Geschichte, und so auch viele Bearbeitungen erfahren. Nicht zuletzt von Martin Luther, der auf die Melodie einen neuen Text schrieb. So entstand „Christ lag in Todesbanden“, das unter anderem von Johann Sebastian Bach bearbeitet wurde.

Die so entstandene Kantate, und hier schließt sich der Kreis, wird am Ostermontag im digitalen Musikgottesdienst aus der Christuskirche zu erleben sein. Elf Musiker und vier Solisten versammelten sich dafür am Palmsonntag zur Aufzeichnung des Stücks in der Kirche – mit dem gebotenen Sicherheitsabstand. So erzählt es Kirchenkreiskantor Markus Manderscheid. Es sei ein großer Aufwand mit der Aufzeichnung verbunden: „Ob solche Angebote die Corona-Zeit überdauern werden, wird sich also zeigen müssen“, sagt er. Drei bis vier Stunden Material würden zu einem 40 Minuten Gottesdienst geschnitten.

Am Ostersonntag um 10 Uhr wird der Musikgottesdienst der Stadtkirchengemeinde online gestellt – um 10.15 Uhr beginnt das öffentliche Balkon-Konzert. Eine Terminüberschneidung? Nicht unbedingt. Wer bei beidem mitmachen will, kann die Vorzüge des digitalen Gottesdienstes nutzen: Und auf Pause drücken.