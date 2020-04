In Wolfsburgs Baumärkten ist Schlange stehen angesagt

Nun also doch: Niedersachsen lässt Heimwerker und Hobbygärtner wieder einkaufen. Auch Wolfsburgs Baumärkte und Gartencenter öffneten ihre Türen am Samstag für Privatleute. Wegen der Corona-Krise durften in den vergangenen zwei Wochen nur Gewerbetreibende oder Handwerker in die Baumärkte. Der Krisenstab der Stadt Wolfsburg hatte im Vorfeld appelliert: Kunden sollten den Bau- oder Gartenmarkt nur aufsuchen, wenn etwas wirklich Wichtiges...