Stadtbibliothek Wolfsburg rüstet Onlineservices auf

Wer jetzt zu Hause nicht auf Medien der Stadtbibliothek verzichten möchte, hat die Möglichkeit, auf die Onleihe zuzugreifen. Stadträtin Iris Bothe erklärt: „Die Onlinedienste der Stadtbibliothek wie die Onleihe, die Munzinger-Datenbanken (kostenfreie Personen-, Sport-, Pop- und Länderarchive), Britannica Library (alle Fachgebiete für Kinder, Schüler, Jugendliche, Studenten und Erwachsene), der Press Reader (freier Zugang zu den aktuellen Ausgaben von mehr als 7000 internationalen, nationalen und regionalen Tageszeitungen aus 100 Ländern in über 60 Sprachen) und ganz besonders das Brockhaus-E-Learning-Schülertraining werden auch für Neukunden ohne Ausweis nutzbar“. Dies bietet die Verwaltung angesichts der vorübergehenden Schließung ab sofort an. Die Unterschrift und die Zahlung der Jahresgebühr für den Nutzerausweis können nachgeholt werden, heißt es in einer Mitteilung.

Der Nutzerausweis kann ganz problemlos per Mail (stadtbibliothek@stadt.wolfsburg.de), über (05361) 282530 (10 bis 14 Uhr) oder ebibliothek.stadt.wolfsburg.de/Service-und-Kontakt/Kontakt erworben werden. Dabei geht es in erster Linie um die Anmeldung und die Anmeldedaten, mit denen man sich von zu Hause aus auf den Plattformen der Onlineservices einloggen kann. Die Gültigkeitsdauer der Bibliotheksausweise kann ebenfalls per Telefon, Mail oder über Bibliomail verlängert werden. Die Onleihe ist über jeden Internetanschluss zugänglich. Sie bietet eine große Auswahl an E-Medien. Darunter E-Books, E-Magazine, Hörbücher und auch Filme. Allein für Kinder und Jugendliche sind über 2500 Medien verfügbar. Hinzu kommen mehr als 1300 E-Medien in der Kategorie „Schule und Lernen“: Der Unterricht zuhause sowie die Vorbereitung auf Abschlussprüfungen kann mithilfe der Onleihe erleichtert werden.