Das Wohnzimmer wird zum Fitness-Studio

Da werden bei mir Kindheitserinnerungen wach. Bei Ihnen vielleicht auch? Mit der ganzen Familie turnten wir wochenlang, bevor es in den Skiurlaub gehen durfte, mit Rosi Mittermaier und Co. vor dem Fernseher herum. Skigymnastik per TV war regelmäßig angesagt. Schließlich mussten wir ja fit für die...