Klinikum Wolfsburg sucht Medizinstudenten und ehemalige Zivis

Das Personal im Gesundheitsamt, im Klinikum und in Pflegeeinrichtungen arbeite angesichts der zusätzlichen Herausforderung durch das Coronavirus an der Belastungsgrenze, teilte das Klinikum Wolfsburg am Montag mit. Diese Einrichtungen seien deshalb auf Hilfe angewiesen, um die Versorgung und den täglichen Arbeitsalltag zu bewältigen.

Die Stadt Wolfsburg und das Klinikum bitten engagierte Wolfsburger um ihre personelle Unterstützung, um die Ausbreitung der Corona-Infektionen einzudämmen. Medizinisches Personal in Ausbildung, ehemalige Zivildienstleistende aus dem Gesundheitsbereich und Medizinstudenten, die zum Beispiel durch die Einstellung des Schulbetriebs und der Schließung der Hochschulen aktuell zur Verfügung stehen, werden gebeten, sich freiwillig zu melden und registrieren zu lassen.

Stadt und Klinikum könnten im Bedarfsfall so kurzfristig auf freiwillige Helfer zurückgreifen, die dann einen wichtigen Beitrag leisten, um die Wolfsburger Infrastruktur weiterhin sicherzustellen. Auch Personen, die im privaten Bereich Pflegeerfahrung gesammelt haben und diese nun einbringen wollen, können sich registrieren lassen.

Interessenten, die sich freiwillig engagieren möchten, melden sich im Klinikum Wolfsburg unter (05361) 803006. red