Acht neue digitale Info-Bildschirme in Wolfsburgs Fußgängerzone

Jens Hofschröer (Geschäftsführung Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH, von links), Wolfsburgs Erster Stadtrat Dennis Weilmann (Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur) und Harald Rotter (Niederlassungsleiter Ströer Deutsche Städte Medien GmbH) nahmen die Cityscreens in der Porschestraße in Betrieb.

Die Wolfsburger Fußgängerzone als Ort des Flanierens und Kommunizierens wird ein Stück digitaler, aktueller und bunter: In den vergangenen Wochen wurden die bisher analogen City-Light-Poster von Ströer gegen acht digitale Bildschirme, sogenannte City-Screens, ausgetauscht. Die Screens sind laut Stadt zwei Quadratmeter groß und zeigen einen Mix aus Service, Information, Unterhaltung und Werbung – verbunden mit der Möglichkeit für die Stadtverwaltung, Informationen und Veranstaltungshinweise einzuspielen.

Am Dienstag nahmen Dennis Weilmann, Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur und Geschäftsführer der WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH sowie Harald Rotter, Niederlassungsleiter Ströer Deutsche Städte Medien GmbH, die Bildschirme gemeinsam offiziell in Betrieb. Die Screens befinden sich an insgesamt acht Standorten vom Nord- bis zum Südkopf und sind mit modernster LED-Technik ausgestattet. In einer dreiminütigen Programmschleife werden auf den Bildschirmen neben Werbung auch redaktionelle Inhalte wie Nachrichten, News aus der Stadt oder Wetterdaten ausgestrahlt. Das Programm ist täglich von 8 bis 22 Uhr zu sehen.

Im Februar 2019 gingen bereits die „großen Schwestern“ der CityScreens, die digitalen Roadside-Screens von Ströer an zentralen Wolfsburger Verkehrsknotenpunkten in Betrieb. Die rund neun Quadratmeter großen Bildschirme informieren Autofahrer seitdem über aktuelle Themen und Services. Die City-Screens bilden nun das entsprechende Pendant für Fußgänger.

Dennis Weilmann erläutert: „Die City-Screens zeigen auf, wie die Digitalisierung Einzug in den urbanen Raum erhält – und damit mehr Service und Information in den Alltag der Menschen bringen kann.“ „Ich freue mich, dass wir in Zusammenarbeit mit der Stadt die Digitalisierung im öffentlichen Raum weiter vorantreiben. Als langjähriger Partner der Städte tragen wir mit unseren digitalen Werbeträgern einen Teil zu einer urbanen Kommunikationsinfrastruktur bei und unterstützen die Erreichbarkeit der Bevölkerung in einer digital transformierten Gesellschaft für Unternehmen, Kommunen und Menschen“, sagt Harald Rotter, Niederlassungsleiter Ströer Deutsche Städte Medien GmbH.