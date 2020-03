Phaeno in Wolfsburg feiert am Samstag mit Besuchern Pi-Tag

Das Phaeno feiert zum ersten Mal den Pi-Tag – ein Tag zu Ehren der unendlichen Kreiszahl Pi. Er findet am Samstag, 14. März, statt und geht auf die US-amerikanische Datumsschreibweise 3/14 zurück, die die ersten drei Ziffern von Pi enthält: 3,14. Als Begründer dieser Tradition gilt Larry Shaw, der den Pi-Day 1988 am Science-Center Exploratorium in San Francisco initiierte, wo er seitdem jährlich begangen wird. Inzwischen ist der Pi-Tag auch in Europa angekommen und sogar von der Unesco zum „Internationalen Tag der Mathematik“ erklärt worden.

Das erwartet die Besucher am Pi-Tag

Phaeno-Projektleiter Davy Champion bietet um 11.30 Uhr und exakt um 15.14 Uhr (3.14!) eine Pi-Präsentation mit Überraschungen an. „Mein Passwort sind die letzten acht Ziffern von Pi“, sagt er schmunzelnd und gibt damit schon einmal ein gut gehütetes Geheimnis im Vorfeld der Veranstaltung preis.

Nach seiner Präsentation am Vormittag führt Davy Champion gegen 12 Uhr eine Pi-Parade durchs Phaeno an, wie das Science-Center mitteilt.

Von 11 bis 17 Uhr wird es außerdem drei Bastelaktionen geben. Pi-Fans können Pi-Armbänder basteln, ein Pi-Schmuckstück in Holz brennen und ein Pi-Mandala malen. Im Anschluss an den Vortrag um 15.14 Uhr wartet gegen 15.45 Uhr ein weiterer Höhepunkt auf die Besucher: das große Pi-Kuchen-Essen.

Phaeno-Projektleiter Davy Champion wird an dem Tag dabei sein. Foto: Phaeno

Im Vorfeld bittet das Phaeno dabei um Mithilfe: Der Pi-Tag wird traditionell mit dem gemeinsamen Verzehr von kreisförmigen Kuchen begangen (im Englischen wird der griechische Buchstabe Pi lautgleich wie das englische Wort pie – Kuchen – ausgesprochen). Ein solcher Kuchen von 20 Zentimetern Durchmesser hat zudem Pi Quadratdezimeter Grundfläche.

Das Phaeno freut sich, wenn viele Besucher einen Pi-Kuchen für den Aktionstag backen. Als Dankeschön erhalten die Kuchenbäcker mit der ganzen Familie am Pi-Tag freien Eintritt ins Phaeno.

Wer mitbacken möchte, meldet sich vorab unter pi-kuchen@phaeno.de bis zum 12. März an. Jeder Teilnehmer bekommt vom Phaeno dann vier Zahlen genannt, die auf dem Kuchen stehen sollen. Alle Kuchen werden zu einer möglichst langen Pi-Zahl zusammengestellt und anschließend mit allen Besuchern geteilt.

Eine Bitte: Die Teilnehmer möchten einen runden Kuchen (ohne Sahne und leicht verderbliche Zutaten) mit einem Durchmesser von circa 20 Zentimetern backen und am Samstag, 14. März, mitbringen, heißt es in der Mitteilung des Phaeno. red