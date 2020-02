Bevölkerungsbericht: So entwickelt sich Wolfsburg

In Wolfsburg herrscht zum ersten Mal in diesem Jahrtausend kein Frauenüberschuss mehr. Laut dem soeben veröffentlichten Bevölkerungsbericht der Kommune waren 2019 genau 50 Prozent der Wolfsburger Männer. Der Altersdurchschnitt in Wolfsburg lag im vergangenen Jahr bei 44 Jahren – genauso wie schon...