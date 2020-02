Wieder fünf Autos in Wolfsburg mit Kleber beschädigt

Am Sonntagabend wurden im Stadtteil Heßlingen fünf Fahrzeuge mit Kleber beschädigt. Bei den Autos handelt es sich nach Angaben der Polizei um Volkswagen-Modelle: einen T-Roc, zwei Golf, einen Tiguan und einen Touran. Es wurden diverse Teile der Karosserien mit einem schnell härtenden Kleber beschmiert. Es entstand pro Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Als Tatzeit kommt die Zeitspanne zwischen 18 und 21 Uhr infrage. Hinweise zu den Vorfällen, die sich in der Borsigstraße und der Dieselstraße ereigneten, an die Polizei unter (05361) 46460. red

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder