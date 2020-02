In der Nacht zum Donnerstag wurde im Stadtteil Laagberg ein fast 13 Jahre alter VW Tiguan entwendet.

Wolfsburg. Um 19 Uhr am Mittwochabend habe der dunkelgrau lackierte PKW noch auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Samlandweg gestanden.

Diebe stehlen Tiguan im Samlandweg in Wolfsburg

In der Nacht zum Donnerstag wurde im Stadtteil Laagberg ein fast 13 Jahre alter VW Tiguan entwendet. Das Auto habe einen Wert von 5000 Euro, so die Besitzerin. Um 19 Uhr am Mittwochabend habe der dunkelgrau lackierte PKW noch auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Samlandweg gestanden. Gegen 5.45 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt, wie die Polizei mitteilt. Zeugen melden sich bei der Polizei: (05361) 46460. red