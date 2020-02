Widerstand im Ortsrat gegen Bücherei-Pläne in Fallersleben

Nimmt man es genau, hat der Ortsrat über dieses Thema in puncto Haushaltsberatungen überhaupt nicht zu befinden. Weil es den Stadtteil aber sehr wohl betrifft, schickte die Stadtverwaltung die Leiterin der Stadtbibliothek am Dienstagabend in den Ortsrat. Denn die im Zuge der Haushaltseinsparungen...