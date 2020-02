Orkan sorgt in Wolfsburg für Schäden und Schulausfall

Orkantief „Sabine“ hatte Deutschland am Sonntag und Montag fest im Griff. Auch in Wolfsburg war die Feuerwehr im Dauereinsatz, um umgestürzte Bäume oder abgeknickte Äste von Straßen und Gebäuden zu beseitigen. Am schlimmsten betroffen war Neuhaus. „Menschen wurden zum Glück nicht verletzt“, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Die Stadt Wolfsburg traf am frühen Montagmorgen die Entscheidung, den Unterricht an den allgemeinbildenden Schulen ausfallen zu lassen.

„Wolfsburg ist glimpflich davongekommen“

Die Einsatzkräfte waren auf das Schlimmste vorbereitet gewesen. Am Montag waren sich Polizeisprecher Claus und Daniel Lieske, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehren, einig: „Wolfsburg ist glimpflich davongekommen.“ Die Polizei verzeichnete laut Claus 15 Einsätze. Die Stadt berichtete von 38 Unwetter-Einsätzen im gesamten Stadtgebiet, die über die Leitstelle der Berufsfeuerwehr gelaufen sind. Neben der Berufsfeuerwehr und dem Technischen Hilfswerk (THW) rückten 10 der 20 Freiwilligen Feuerwehren aus: Stadtmitte, Fallersleben, Heiligendorf, Hehlingen, Nordsteimke, Neuhaus, Vorsfelde, Brackstedt, Kästorf und Velstove. „Manche Kameraden waren die ganze Nacht über im Einsatz“, berichtete Volkmar Weichert, Pressesprecher der Feuerwehr Vorsfelde.

Ein Kleidercontainer des DRK wurde in der Reislinger Straße umgeworfen. Foto: Anja Weber / regios24

Die Vorsfelder unterstützten auch die Kameraden in Neuhaus, das arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Umgestürzte Bäume beschädigten das Dach der Grundschule Käferschule. Ein Hausdach wurde komplett abgedeckt, weitere Dachflächen zum Teil. Auch das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr wurde beschädigt. Aufgrund entwurzelter Bäume wurde der Burgpark Neuhaus vorsichtshalber abgesperrt. „Dort werden Schäden erst behoben, wenn der Sturm sich gelegt hat, um Mitarbeiter nicht zu gefährden“, teilte Elke Wichmann von der Stadtpressestelle mit. Erhebliche Schäden in Neuhaus gab es laut Verwaltung auch im Bereich Burgallee, Am Seeteich und Parkallee inklusive Schule und Spielplatz. Das THW sei mit einem Radlader im Einsatz gewesen.

In der Jenaer Straße in Westhagen schob der Sturm ein Gartenhäuschen von einem Grundstück auf die Straße, in der Reislinger Straße den Bauzaun der Hellwinkel-Terrassen. Werbetafeln, Bauzäune und Verkehrsbaken flogen in der Friedrich-Ebert-Straße, im Schachtweg, der Heinrich-Nordhoff-Straße und der Hafenstraße in Fallersleben durch die Gegend. Verschiedene Gebäude hatten Schäden an Dach und Fassade, darunter die Berufsbildende Schule 2 in der Seilerstraße, die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule in der Suhler Straße und die Grundschule Wendschott. In Barnstorf wurden die Außenjalousien an der Sporthalle beschädigt, in Heiligendorf eine Schornsteinabdeckung vom Dach geholt. In Brackstedt beschädigte ein umgestürzter Baum auf der Kreisstraße 46 eine Telefonleitung. Zwischen Neindorf und Wolfsburg und auf der Erich-Netzeband-Straße in Fallersleben stürzten Bäume auf die Fahrbahn. Auf der Nordsteimker Straße mussten größere Äste von der Fahrbahn geräumt werden. In der Schweidnitzer Straße in Vorsfelde lagen mehrere Bäume auf einem Vordach. Umgestürzte oder zerstörte Bäume gab es auch auf dem Spielplatz Gladiolenweg, in der Vorsfelder Meinstraße und auf dem Parkplatz am Waldfriedhof.

Am Hauptbahnhof kippten ein Roller und Fahrräder vom Wind um. Foto: Anja Weber / regios24

Am Wolfsburger Hauptbahnhof hielten am Vormittag zunächst nur die Regionalbahnen, keine ICE oder IC. Die Abellio-Züge fuhren am Mittag wieder Wolfsburg an. Von Hektik war bei den Wartenden am Bahnhof aber nichts zu spüren.

Kein Unterricht an allgemeinbildenden Schulen

Die Stadt Wolfsburg informierte am frühen Morgen, dass am Montag im Stadtgebiet der Schulbetrieb für alle allgemeinbildende Schulen ausfällt. Die Betreuung in den Grundschulen wurde trotzdem gewährleistet. Der Unterricht an den Berufsbildenden Schulen wurde nicht abgesagt. Auch Kitas und Krippen in Wolfsburg hatten regulär geöffnet. Die Entscheidung, ob bei extremen Wetterlagen der Unterricht ausfällt, treffe Schuldezernentin Iris Bothe in enger Abstimmung mit der Landesbehörde, sagte Sabrina Dünschede von der Stadtpressestelle. Gegen kurz vor 6 wurde der Schulausfall auf der Homepage der Stadt veröffentlicht, anschließend auch auf Facebook und Twitter. Die Information wurde auch an den Rundfunk weitergeleitet.