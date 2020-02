„Weder Probleme noch Verzögerungen“ am Schulzentrum Fallersleben

Das hatte für Irritationen im Ortsrat gesorgt: Mit den Bauarbeiten am Schulzentrum der Hoffmannstadt ging es anscheinend nicht so recht voran, und für 2021 steht noch die beträchtliche Summe von gut 1,2 Millionen Euro im Haushaltsplan-Entwurf – obwohl die Außenanlagen doch in diesem Jahr fertig...