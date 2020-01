Volkswagen ist Mieter der neuen Schnellecke-Halle

In den nächsten acht Monaten errichtet Schnellecke Logistics sein neues Logistikzentrum am Standort Warmenau. Das Konzept stellt Ressourcenminimierung und Umweltschutz in den Mittelpunkt und soll den Grundstein für eine nachhaltige Zukunft der Logistik legen (wir berichteten). Die symbolische...