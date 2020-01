Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Vorsfelde.

Vorsfelde. Der Fahrer eines Lkw ist in Vorsfelde gegen eine Hausecke gefahren und hat sich nicht um den Schaden gekümmert. Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat mit Lkw in Vorsfelde ein Haus gerammt?

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall in Vorsfelde am Mittwochmorgen. Den Ermittlungen nach beschädigte ein Fahrer eines Lkw mit Anhänger beim Rangieren eine Hausecke eines Matratzengeschäftes an der Helmstedter Straße. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Laut Zeugen muss sich der Unfall auf dem Parkplatz zwischen 8.15 und 9 Uhr ereignet haben. Da zu diesem Zeitpunkt der Parkplatz und die Helmstedter Straße sehr belebt ist, hoffen die Ermittler, dass der Unfall beobachtet wurde. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen melden sich bei der Polizeiwache unter (05363) 992290. red