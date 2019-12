Ehefrau getötet – Kammer begründet Urteil gegen Wolfsburger

Die tödliche Messerattacke auf eine 45-jährige Frau am Pfingstmontag in Wolfsburg war kein Mord, sondern Totschlag. Eine Stunde lang begründete Dienstagvormittag der Vorsitzende Richter des Schwurgerichts am Landgericht Braunschweig, Dr. Ralf Polomski, das Urteil gegen den angeklagten Ehemann....